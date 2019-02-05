【李明哲案】赴美尋國際支援　李凈瑜獲邀出席特朗普國情咨文發表

正在湖南服刑的台灣NGO工作者李明哲的妻子李凈瑜4日抵達美國華盛頓，希望尋求國際聲援，讓中國政府早日釋放李明哲。 她今天（5日）獲聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）邀請，將出席明晚美國總統特朗普在國會的國情咨文發表。

2017年9月，李明哲、李凈瑜在法庭上。（資料圖片）

李凈瑜去年12月控訴丈夫李明哲在獄中遭非人道待遇，中國大陸方面隨後禁止她探監3個月。

李凈瑜一行今天拜會美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，NED）總裁葛希曼（Carl Gershman），也計劃前往美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）拜會。

「台灣關懷中國人權聯盟」理事長楊憲宏接受電話訪問時透露，李凈瑜已獲史密斯邀請，將出席明晚特朗普在國會的國情咨文發表，彰顯美國對台灣人權遭受侵害的關切。

楊憲宏表示，這趟到華府尋求援助是基於「台灣關係法」。根據台灣關係法第2條第3款，台灣民眾人權受到損害時，美國政府應予以關切。

李明哲2017年11月28日被中國大陸依「顛覆國家政權罪」判刑5年，褫奪政治權利2年，目前關押在中國湖南省赤山監獄。李凈瑜自去年9月過後，數次申請探監被拒，直到12月才得以探視到李明哲。

李凈瑜去年12月24日舉行記者會表示，獄方凍結李明哲帳戶，使他不能添購食物與衣物，因而暴瘦。湖南省赤山監獄則在1月發送「告知書」，通知李凈瑜3個月內不得會見李明哲。

（中央社）