【李明哲案】李凈瑜被禁止探監3個月　國台辦：不實言論干擾執法

台灣NGO工作者李明哲妻子李凈瑜自上月18日前往湖南赤山監獄探視後，召開記者會表示，丈夫在獄中遭到了非人道的對待，當中包括監獄長期向囚犯提供腐壞食物，以及超時勞動等。日前傳出李凈瑜收到監獄發送的「告知書」，通知3個月內不得會見李明哲。 國台辦發言人馬曉光今天（30日）在例行記者會上證實傳聞，指出李凈瑜發表嚴重不實言論，干擾了監獄的正常執法工作，有礙李明哲的改造，又指其他符合規定的申請人可依照有關規定正常會見。

國台辦發言人馬曉光指出，李凈瑜發表不實言論干擾監獄正常執法，其他符合條件的申請人可以正常會見李明哲。（資料圖片）

馬曉光指出，李淨瑜於2018年12月17日至18日會見李明哲之後，罔顧事實，發表與事實嚴重不符的言論，干擾了監獄的正常執法工作，有礙罪犯李明哲的改造。

他說，監獄方依法依規對李凈瑜做出暫停會見3個月的決定。在這期間，其他符合規定的申請會見人可以依照有關規定正常會見，獄方將一如既往依法保障罪犯正常的會見權利。

據悉，此前李明哲在被關押期間，其妻李凈瑜每月能探望李明哲1次。然而，自李凈瑜曝料指其夫在獄中受到不平等對待之後，湖南赤山監獄便拒絕李明哲妻子李凈瑜探監申請，且未說明拒絕理由，直到近日發出告知書，通知李凈瑜3個月內不得會見李明哲。

此外，針對台灣陸委會將安排在台滯留的2名大陸居民離台前往第3地，再以「專業交流」的名義申請赴台，馬曉光稱注意到有關報道，他指這是「民進黨當局製造藉口挑釁兩岸關係的惡意舉動」，陸方將密切關注事態發展。

（國台辦）