【華航機師罷工】長榮航空企業工會聲援　籲旅客善待地勤

桃園市機師職業工會華航分會周五（8日）凌晨宣布，同日上午6時啟動罷工，從松山國際機場、桃園國際機場、高雄國際機場起飛的中華航空航班將受影響。 長榮航空企業工會發聲明表示支持，呼籲所有旅客在罷工期間，善待華航地勤等前線員工。

長榮航空企業工會聲援表示，「桃園市機師職業工會華航分會已宣布，2月8日凌晨6時發動罷工，呼籲所有旅客，都能理性善意地對待包含華航地勤在內所有一線的機場工作者，此次罷工錯在華航高層背信毀約、打壓工會。」

機師工會早前提出包含疲勞管理、台灣籍機師升訓、禁止打壓工會、禁搭順風車條款等四大訴求，但華航資方以「改善疲勞航班、增加人力派遣，將提高人事成本，嚴重影響公司競爭力。」為由，拒絕改善飛航安全與飛行員長時間空中執勤的過勞現況。

工會因此醞釀於新年期間罷工，至少獲500名華航機師支持，並連日來向全體約900名機師會員發出罷工演練訊息；隨著資方態度繼續強硬，勞方終於正式「宣戰」。

香港機管局資料顯示，周五共有11班由台北或高雄飛香港的華航航班，暫時未知會否受到影響。工會又提醒，罷工行動以「台灣出發航班」為主，台灣外的航班暫時不受影響。

（綜合報道）