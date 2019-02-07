【遊台注意】政府斡旋不果　華航機師工會：隨時準備發動罷工

新年期間遊台市民注意！中華航空勞資關係陷入困局，華航機師工會今(7日)再發表聲明，當中措辭強硬，表明不滿管理層拒改善疲勞航班等訴求，迫於無奈下，隨時準備發動罷工，工會又向受影響旅客致歉。華航每日約有20班往來香港台北航班，於新年前後出行市民宜留意最新公布。

華航勞資關係破裂，機師工會宣告隨時準備發動罷工。（視覺中國）

工會今午發表聲明，宣告擬將行動升級。聲明中表示，工會早前重啟罷工程序後，即使中央與地方主管機關嘗試介入，惟華航資方依舊維持原判，以增加人事成本及嚴重影響公司競爭力為由拒絕勞方訴求。

工會認為，資方無視飛航安全與飛行員長時間空中執勤的過勞現況，遂迫於無奈，只能隨時準備發動罷工行動，雖然或造成旅客不便，但工會認為，倘台灣社會繼續縱容一個將所謂「公司競爭力」凌駕於飛航安全與疲勞風險的經營團隊，所造成的嚴重風險與負面影響，將遠勝一時不便。

翻查資料所示，華航有經營本港與台北、台南及高雄航線，單是往方香港與台北，每日已約有廿多班航班往來，《香港01》已向華航作出查詢，正等待回覆。



桃園市機師職業工會早前已醞釀於新年期間罷工，工會日前發動的罷工決議，至少獲500名華航機師支持通過，工會連日來亦向全體約900名機師會員發出罷工演練訊息，隨著資方態度繼續強硬，勞方正式「宣戰」。