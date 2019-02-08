【華航機師罷工】台交通部長林佳龍：驟然發動模糊訴求　難獲支持

在台灣，中華航空機師今天（8日）清晨6時起罷工，交通部長林佳龍中午主持記者會，指他尊重工會罷工權，但他亦指工會選在春節期間驟然發動罷工，造成旅客不便，容易模糊訴求，且難以獲得社會大眾的支持。

台灣交通部中午召開記者會，交通部長林佳龍出席，向勞資雙方喊話，盼雙方繼續溝通，並維護消費者權益。（中央社提供）

台灣桃園市機師職業工會華航分會因與華航公司協商不成，工會今天凌晨突襲宣布6時啟動罷工行動，目前影響18航班、約3184位旅客。

交通部長林佳龍中午親上火線主持會議，他期盼工會能夠盡速派代表，出席交通部主持的勞資座談會，共謀解決問題的方案。華航方面，亦應以旅客權益為重，秉持公司治理精神，誠懇與工會對話和協商，尋求共識，以盡快結束罷工抗爭。

林佳龍指出，交通部已責成桃園國際機場公司與民航局，密切掌握華航航班調度資訊。針對受影響航班部分，交通部已請華航優先協助旅客返台，並研議補償旅客作法的可行性。

對於可能因此事件而暫時滯留境外的旅客，交通部觀光局已於昨夜起陸續通知相關旅行社，安排好團體旅客之後續行程、食宿等，亦請旅行社協助在行程與航班未確定前，盡量讓旅客不要到機場空等。

（中央社）