【華航機師罷工】今明至少22航班受影響　工會號召台交通部前靜坐

華航機師罷工事件仍然持續，至今已第5天。機師工會在周二（12日）發聲明指，在周一（12日）的協商過程中，資方對於改善疲勞航班等訴求幾乎完全維持先前主張，對於工會再度退讓的提議同樣拒絕接受；工會為早日結束罷工，規劃於交通部前靜坐，盼交通部促使華航改變態度，並要求延遲原定於今天舉行的座談。 另一方面，根據華航官方通報，今明兩日至少有22航班受到罷工影響，其中包括有3班往返香港的航班被取消。

華航機師罷工邁入第5天，華航表示，對於需要變動或重新安排的旅客，都已在事前以短訊等方式先行通知。（洪嘉徽攝）

華航機師罷工持續延燒，華航勞資雙方及交通部周一（11日）二度舉行勞資座談，會中勞資雙方就工會訴求仍未取得共識，談判宣告破局。

在談判過程中，華航資方針對工會第一條訴求「飛行8小時以上航程派遣3名人力、12小時以上航程派遣4人」讓步，同意針對凌晨2時至5時飛行的紅眼航班，同意7小時航程派遣3人，但工會最後仍不願接受，離席不願談下去，導致二度協商破局，機師罷工亦將無限期持續。

工會：未感受到資方讓步

機師工會聲明指出，在交通部主持下與資方的兩度協商，累積歷時超過10小時，工會完全感受不出華航資方任何誠意與讓步。為了早日讓罷工得以結束，工會將規劃於交通部前「靜坐」，並邀請全台灣所有聲援罷工行動的工會、勞工與青年團體一同集結，盼對華航公司理應有實質控制力的交通部，促使華航改變態度，派出真正願意誠信協商且有完全授權的協商代表，讓爭議盡快落幕。

至於交通部原敲定於周二下午2時30分舉行第3次座談會，並順應雙方及外界要求採全程公開進行，惟工會代表凌晨再度要求延至明日再舉行，為盡快凝聚共識促成罷工落幕，交通部將再力邀工會，盼於今日重啟座談。

值得留意是，華航最新通報顯示，今明兩日至少有22航班因罷工取消，其中今天的18航班包括往返香港的3航班，分別是由台北（桃園機場）往返香港的CI641/642、CI919/920，以及由高雄往返香港的CI933/934；明天的4航班則分別由紐約、悉尼和羅馬到台北，以及由台北往返阿姆斯特丹。此外，由台北松山機場、台中往返各地的航班目前皆未受到影響。

（中央社）