台同性婚姻草案　陸委會：或擬專案處理大陸及港澳人士赴台註冊

台灣行政院今天（21日）通過有關同性間締結婚姻關係的法律草案，明訂同性伴侶可依照現行《民法》婚姻章規定結婚，享有合法財產繼承權、醫療權、收養血緣子女等，法案在3月1日前會送交立法院審議，若順利通過就將於5月24日施行。 對於法案一旦施行，大陸或港澳同性伴侶能否來台辦理結婚一事，台灣陸委會發言人邱垂正今天（21日）在記者會上回應指，正思考擬定特別條款或是專案來處理大陸及港澳地區人士結婚申請。

台灣行政院通過專法草案，明訂同性伴侶可依照民法結婚。（資料圖片）

紛擾多時的台灣同性婚姻釋憲案有重大進展，行政院通過《司法院釋字第748號解釋施行法》專法草案，明訂同性伴侶可依照現行《民法》婚姻章規定結婚，享有合法財產繼承權、醫療權、收養血緣子女等，惟不得共同收養無血緣關係子女；民法以外法律有關夫妻、配偶的權利義務亦一併準用，同時亦須遵守單一配偶相關義務。

至於該法一旦施行，大陸籍人士是否可比照來台，跟台灣同志伴侶辦理結婚登記，舉行婚禮？陸委會副主委兼發言人邱垂正回答道，屆時大陸人士赴台通婚，「同性配偶比照現行婚姻民法辦理。」但邱垂正之後補充說，如果涉及到《兩岸人民關係條例》相關規範，陸委會予以尊重。該法目前是草案，將來若立法通過，陸委會會依照《兩岸人民關係條例》及通過的法律，做進一步研議。

如果法案順利通過，台灣將成為亞洲首個同婚合法化的地區，但大陸或港澳同性伴侶又能否赴台結婚？對此，邱垂正表示，大陸人想在台灣註冊結婚，都需要先取得當地結婚證，才能來台灣申請。不過，因為大陸沒有將同性婚姻列入民法（按：婚姻法），所以陸委會也思考擬定特別條款或是專案來處理大陸及港澳地區，原則上陸委會的立場是予以尊重，但還需擬訂配套。

大陸不承認 兩岸同性伴侶通婚恐受阻

值得注意的是，依照台灣現行政策，兩岸人民通婚並在台辦理結婚登記前，必須先在「大陸民政部門或其指定的機關」登記結婚，攜帶大陸結婚證在海基會辦理文書驗證，並完成來台團聚申請、面談等程序。由於大陸不承認同性婚姻，民政部門亦不會接受同性兩人辦理結婚登記，因此同性伴侶或無法順利在台結婚。

事實上，2017年5月台灣大法官就同性婚姻釋憲後，台灣《中央社》記者曾在國台辦記者會上提問「假使未來有一天，大陸民眾和他的台灣同性伴侶到台灣結婚，大陸是否會承認這段婚姻的法律效力？」國台辦發言人安峰山當時回應指出，「我看到了相關的報道。涉及到兩岸婚姻的專業問題，我只能說，建議您向我們相關的專業部門咨詢。」

（綜合報道）