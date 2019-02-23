【台灣同性婚姻】微博話題閱讀量破4億　陸網民熱議「赴台結婚」

台灣行政院日前通過有關同性婚姻的法律草案，引起中國大陸網民強烈關注，「台灣同性戀合法」話題（hashtag）近日持續佔據微博熱搜榜，截至周六（23日）下午5時，已吸引4億人次閱讀和13.4萬則討論。 有不少網民表達祝福和喜悅，寫下「愛最大，其實我們都一樣」「我們去台灣結婚吧」；但亦有人指出話題標籤有誤導性，因為同性戀在此前本就合法，實為「同性婚姻在台灣有了適用的法律」。

台灣行政院通過專法草案，明訂同性伴侶可準用民法婚姻章規定辦理結婚登記。（資料圖片）

中國大陸的微博近日飄揚着象徵性小眾群體（LGBT）的彩虹旗照片，網民紛紛留言，對台灣的同性婚姻法案表達羨慕、贊同等意見。有網民高喊「love wins」，認為「愛情不分性別，每一份愛都值得被尊重」，更有甚者提倡「組團去台灣結婚」「台灣還是開放」「完了這下要被逼婚了」，不過同樣有人表達「不反對但也不接受」「民進黨在騙票」等觀點。

在各種意見表達中，有網民指出，「台灣同性戀合法」的話題標籤容易讓人誤以為同性戀本來是有罪的，實為「同性婚姻在台灣有了適用的法律，不是同性戀終於『合法』了，希望大家不要誤解」。另有不少大陸網民寫下「中國終於有一個省同性戀合法了」，認為其他省亦將很快合法，意外激起論戰。

台灣行政院會周四（21日）通過《司法院釋字第748號解釋施行法》草案，規定年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，專法自5月24日起實施。這是台灣首部以釋憲案為名的法案，法案後續將送立法院審議。

大陸網民熱議：

+ 5 + 4 + 3

期待大陸的同性戀合法也加快進程，港澳應該會先行的 每一種顏色的愛情，都值得被尊重 搞不懂一個同性戀到底影響了你啥，你不讓人家合法，人家就會變異性戀？ ​ 不管是中國台灣省還是中國內地，早就已經同性戀去罪化了。 我從來不支持同性婚姻。同時我也反對異性婚姻。

陸同志赴台結婚或將受阻

至於陸港澳同志是否可赴台結婚，台灣陸委會日前宣布，專法經立法院三讀通過後，將研擬兩岸及台港澳同志婚姻相關配套措施，「不可能全世界的同志都可以與台灣同志配偶結婚，兩岸、台港澳卻差別對待」。

惟台灣現行法律規定，兩岸人民通婚前，須先在「大陸民政部門或其指定的機關」登記結婚，攜帶大陸結婚證來台，並歷經申請面談等多重程序。由於中國大陸並未承認同性婚姻，後續配套問題仍待長期討論。

（綜合報道）