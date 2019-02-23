【台北虐貓案】腹、背部被潑高溫酸液　台北兩黑貓遭嚴重燙傷致死

台北市中山區錦州街175巷這個月接連發生兩隻貓遭不明人士潑酸致死，台北市動保處今天呼籲周邊居民提供相關證據，「為兩隻小貓咪討回公道」。台北市中山警分局民權一派出所已受理報案，警方指出，因涉案的時間都在晚上，暫時還沒有查到嫌犯蹤跡。

動保處本月9號接獲民眾報案，嚴重燙傷的小黑貓當時倒臥在巷弄內，送醫不治；遺體送往台大獸醫院解剖，研判是被人從腹部往背部潑酸，導致灼傷死亡。2天後又有另隻貓咪在該處受害，飼主緊急送醫後仍傷重不治，動保處隨即通知警方，依虐待動物罪調查中。

警方與動保處研判，兩隻貓咪受傷、案發時間和地點都有高度關聯，研判是同一人所為，但監視器畫面至今都沒看到相關跡證。

警方指出，若有民眾刻意傷害動物，就會依「動物保護法」第30條處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰（約港幣3820元以上2萬元以下）；若是害動物致死，則會依第25條處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金（約港幣5萬元以上51萬元以下）。

警方與動保處都呼籲，2月9日凌晨12時至9時行經中山區錦州街175巷周邊的市民朋友，若有任何可能與本案相關的證據，懇請協助提供；若有發現其他受害傷貓，也請直接撥打1999市民專線或動物保護專線或立即向警方報案。

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