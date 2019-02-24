台獨領袖雕像被潑紅漆　潑漆者：其人之道還治其人之身

台灣此前曾發生多起蔣介石雕像被獨派人士損毀事件，如今台灣反獨人士亦開始採取行動，對獨派人士雕像潑漆。 台南市「七股區龍山里海岸遊憩區——黃昭堂紀念公園」去年9月啟用，內有台獨人士黃昭堂的雕像。23日凌晨，反台獨團體闖入公園，在黃昭堂雕像上潑紅漆。 潑漆者稱：「當針對性地促進轉型正義持續發生，唯有以其人之道還治其人之身，才是最有效率的反制方法。」

日前，台灣大學有學生進入政治大學鋸斷蔣介石騎馬銅像的馬隻左腳。對此，有潑漆者向媒體稱，獨派學生更以不滿轉型正義結果為理由來作為此事件之訴求，其實根本原因就在於他們反中華民國，主張台獨為目地，完全漠視中華文化倫理道德的精神，更在國家社稷製造紛爭以挑撥族群仇恨為手段。

潑漆者說，這種一而再再而三重複使用的手段，「完全離譜已經到了超越公權力和漠視國家法律的程度」。他稱，民進黨政府不管，「我們子弟應勇敢挺身而出，我身為炎黃子孫中國人的一份子」，深感當初國府撤退來台，台灣全島軍民精誠團結，上下一心，胼手胝足才有今天的局面，為避免蔣介石一再受到侮辱，今日對黃昭堂紀念館內的銅像潑漆「也僅是理尚往來剛好而已」。

潑漆者說，「今日個人的作為是要為捍衛先總統蔣公之尊嚴並鞏固中華固有倫理道德文化，更要以忠肝義膽之心，飲水思源之義來回報先總統蔣公之恩。」

對此，持台獨立場的基進黨抨擊稱，黃昭堂與蔣介石兩人完全不同，前者推動台獨、台灣民主化，後者則是迫害數百萬人的殺人兇手。

黃昭堂生於1932年，政治及歷史學者，曾任台灣獨立建國聯盟主席，2011年去世。

（聯合新聞網、自由時報）