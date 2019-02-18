【雙城論壇】滬台辦主任李文輝晤柯文哲商籌辦：將續推動青年交流

今天（18日），上海市台辦主任李文輝赴台北市政府，與台北市長柯文哲會面。台北市政府發言人劉奕霆轉述，雙方主要討論今年「雙城論壇」的籌辦方向，期間並未涉及兩岸關係等政治性話題。

綜合媒體報道，第10屆台北上海雙城論壇將在上海市舉行，柯文哲上午與上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東等一行人會面，磋商相關事宜，雙方會談約30分鐘。

李文輝抵達台北市政府面對媒體提問僅說「新年好」，離開時表示，雙城論壇已討論出「很大的方向」。

上海市台辦主任李文輝前往台北市政府 ，與台北市長柯文哲會面，商談雙城論壇相關事宜。（中央社）

台北市政府發言人劉奕霆受訪時表示，本次李文輝到訪主要為感謝台北燈節對上海市的邀請；台北市也表達續辦今年將於上海市舉辦的雙城論壇的意願。 關於今年雙城論壇的方向，劉奕霆表示，雙方將繼續推動青年交流，並希望將電競產業納入交流中。此外，劉奕霆也表示，電商是北市府施政的重要方向，柯文哲也希望借論壇機會，考察上海電商與物流的發展。

劉奕霆轉述，柯文哲提到上海有近50 萬台商，希望經濟議題能納入論壇討論，讓台商表達兩邊政府能為他們帶來什麼幫助。

對於論壇的舉辦時間，劉奕霆表示，以往多在七、八月份，但具體的時間仍待雙方幕僚磋商。而柯文哲也有意願親自出席，但究竟由誰帶隊，需等時程確定後再向外界說明。

至於雙方是否有討論有提到九二共識或「兩岸一家親」等政治議題，劉奕霆表示，本次會談主要討論雙城論壇的內容與方向，完全沒提及敏感政治性議題。

上海市台辦主任李文輝16日傍晚抵達台北燈節上海燈區 ，與台北市長柯文哲短暫會晤。（中央社）

李文輝於2月16日抵台展開4天訪問行程。本次台北燈節邀請上海市參與「友好城市燈區」的展出，李文輝也於2月17日晚間赴上海燈區與柯文哲一同點燈，但兩人未有互動。