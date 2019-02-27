老公竟搭上自己弟婦　台妻要二人協議不再見面　後再幽會再被發現

台灣高雄郭姓女子與江姓男子結婚20幾年，去年2月驚覺丈夫竟外遇弟婦，氣得要求丈夫及弟婦簽下協議書承諾不再接觸，否則違約再賠250萬元（約64萬港元）。但郭女日後發現兩人又上賓館，怒提民事訴訟追討這筆250萬，高雄地院審理後，認為兩人已先賠過郭女280萬（約71萬港元），判兩人應再連帶賠償50萬（約13萬港元），全案撤回上訴確定。

郭女提告主張，1993年10月與江姓男子結婚，育有1子1女，魏女則是弟弟的妻子。沒想到去年2月25日，發現江和魏女出軌，氣得要求兩人賠280萬，並簽下承諾「日後不再以任何方式聯絡或接觸，否則願無條件支付懲罰性違約金250萬」，但她又發現同年5月31日、6月5日兩人共赴汽車旅館，6月6日江還去魏女家獨處，明顯違反協議，應依約付賠償金。

江、魏女辯稱，魏女經營團購賺取轉手利潤來籌措賠償金，因江姓男子有販賣芒果及果乾，可給予較高利潤，兩人為果乾買賣事宜才互相聯繫，並沒有任何妨害家庭行為，且協議書約定的違約金也過高。

法官認為，將會面場所約在汽車旅館非一般社會認為正當社交場所，且協議也寫明「不再以任何方式做聯絡或接觸」，縱使碰面只為買賣果乾，仍屬違反協議。

法官考量江姓男子及魏女簽立協議前已賠償280萬，在簽約4個月後就被郭女發現違反條款，法官也認為250萬超出一般同類型約定的行情，減至50萬元。

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