台男受病情困擾　趁家人出國反鎖家門燒炭亡　母返家揭發

台灣新北市呂姓男子今晚為家人發現在住處燒炭，經救護人員現場檢視確認已明顯死亡。警方初步調查，呂男疑似有情緒問題，趁父母出國僅一人在家時尋短。警方將於明天報請檢察官相驗，確認死因。

新北市消防局今天晚上9時許獲報，中和區有人燒炭，救護人員到場後，發現27歲呂姓男子在住處燒炭，現場確認已無生命跡象未送醫。

報案人為死者母親，呂男母親向警方表示，她這幾天與丈夫出國，丈夫目前人還在泰國，她則是今天從新加坡返國，返家開門時發現住家大門反鎖，覺得情況不對，請鄰居幫忙從隔壁翻牆進屋，赫然發現獨子在住處儲藏室內燒炭，當場難過不已。

警方已派員到現場採證，據了解，死者留有遺書，疑似不堪病情所困擾。警方明天將報請新北地檢署檢察官相驗，要進一步確認死因。

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