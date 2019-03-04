台男不滿女友分手避見面　性侵兼威脅PO裸照：讓妳點擊率破萬！

台灣朱姓男子不滿女友提分手且避不見面，多次傳送「我會讓你先死」等恐嚇訊息，並暗示要開槍，女友不得已答應出面，朱竟將她載回住處性侵並強拍裸照；為迫女友現身，再威脅將裸照PO上網「讓妳點擊率破萬」，並將裸照張貼在女友母親住家附近，新北地院依強制性交、恐嚇、妨害秘密等罪判刑6年4月。

判決指出，新北市45歲朱姓男子和40歲女友交往後，女友認為他脾氣暴躁、偏激，2016年底提分手，朱卻認為女友另結新歡，加上女友從前年7月起就避不見面，同月起朱用臉書（Facebook）、手機短訊與通訊軟件，連續傳恐嚇訊息「我會讓你死」、「真正的報復明天開始」，最後更揚言開槍。

朱的訊息包括「這口氣我吞不下，我不會讓你那麼好吃好睡 」、「現在的我很希望你是和男友下去，這樣才會激起我報復的心，我最恐怕的事，我的脾氣一下子爆發，我做出來的事情才會大條 」、「你不想讓弟弟嚇死，你就不要接電話，再15分鐘我就狂按電鈴」等，女友擔心受害，只好現身。

面對女友提分手，朱認為女友另結新歡，用臉書、手機簡訊與通訊軟體，連續傳恐嚇訊息「我會讓你死」、「真正的報復明天開始」，最後更揚言開槍。（GettyImages／視覺中國）

2017年7月底，朱載女友回家兩度性侵得逞，更趁機用手機偷拍女友裸照，事後傳裸照給女友，揚言「你不接我的電話，不看我的訊息，可以封鎖我，當你封鎖我的時候表示，我們已經完了，我會讓你的點擊率破萬」、「我不知道這訊息你看的到還是看不到，你只要敢跟他發生性關係，再和他聯絡，我會讓你身敗名裂…」等語，女友嚇得不敢再出面。

朱不死心，從前年7月底開始到8月底，多次傳裸照給女友，恫嚇「我會傳很勁爆的照片上去色情網站」、「如果你的身體被別的男生碰過，我會讓你過的生不如死」、「今天沒打電話給我，你的照片就會外流了…」、「我不知道你在怕我什麼，剛才有打電話給你的媽媽，你再一直避著我，受害者會是別人，哪幾個人，相信你心裏有數」，甚至將裸照張貼在女友母親住家附近。

女友不堪騷擾，報警逮人，並在法院審理時，指證歷歷，當庭聲淚俱下；朱雖承認傳恐嚇訊息、散布照片等行為，仍否認性侵及強拍裸照，辯稱兩人感情很好，是合意性交，且經過女友同意才拍攝裸照，法官不予採信。

法官指出，朱姓男子因感情問題對女友心生不滿，竟不知理性溝通、妥善處理，傳送恐嚇訊息、張貼裸照，致使女友心生畏懼、損及名譽，且為圖一己性慾，恣意強制性交，嚴重侵害女生性自主決定權，對身心造成傷害，依強制性交、恐嚇、妨害秘密、誹謗等罪判刑6年4月，其中10月得易科罰金。

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