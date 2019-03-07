3900億台幣向美購F-16V戰機　台空軍司令部：戰力與大陸有些失衡

台灣國防部日前證實，已向美國提出増購66架F-16V戰機的計劃，台媒隨即報道稱所涉金額約為3900億台幣（約合992億港元）。 台灣空軍司令部今天（7日）就此指出，目前台軍三型主力戰機（幻象、F-16、IDF）總計326架，然解放軍空軍戰力持續增強，雙方開始「有些失衡」，台軍為提升戰力才提出新式戰機的需求。

台灣F-16V戰機試飛畫面。（網上圖片）

針對採購F-16V一事，台灣國防部下午召開臨時記者會。空軍司令部計劃處長唐洪安少將在會上表示，只要符合台軍的作戰需求，不管是F-15、F-18、F-16或F-35都是新式戰機的購置選項，但交給美方的信函中都不會提到「台軍想要甚麼」，而是依美方的答覆進行選擇和議價。

他又補充道，針對現行F-16A/B的性能提升至F-16V的計劃「鳳展專案」，進度稍有落後，但已透過每月一次的會談檢討進度，也希望台方相關廠商增強能力和人力，符合空軍一年24架F-16V的進度。

台軍曾求購F-16C/D遭拒

戰規司長吳寶琨則指出，台軍持續爭取下一代戰機，多年前曾以代號「承揚專案」對美國提出F-16C/D的採購需求。據悉，F-16C/D與F-16A/B最大的差異在於，C/D具備全天候視距外攻擊能力，其中部分批次改良座艙航電與雷達系統，具備精確的夜間攻擊能力。

F-16V最大改良則是換裝新型雷達，可同時搜索、追蹤及鎖定多個目標。此外還改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓戰力有較大提升。

（中央社）