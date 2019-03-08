台女童5歲起遭變態伯父性侵　性玩具硬塞下體　向母求救反被罵

台灣新北市五股區1名男子從堂姪女5歲時，就猥褻、摸她下體，並警告她「不可以跟爸爸媽媽說」，否則會被媽媽打，堂姪女一直壓抑。當堂姪女讀小學4年級時，堂伯父興沖沖地買來情趣用品，不顧堂姪女哀號，硬是將物品塞進她陰道，堂姪女不斷喊「會痛」，堂伯父仍不收手。前年，讀國中的堂姪女在紙條上寫下遭堂伯父性侵，夾在聯絡簿內，這才東窗事發。

高等法院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪3罪、對未滿14歲女子犯強制性交罪4罪，判男子8年徒刑。

這名堂伯父小孩都已成年結婚，他比堂姪女大了40多歲。受害女童表示，讀幼稚園時，堂伯父就會摸她，但因無法切確地說「摸哪裡」，母親沒有追問。但當女童逐漸長大，對遭受性侵之事也逐漸記明，表示堂伯父經常帶著情趣用品來找她。她說，直至國小4年級月經來，老師跟大家教育，她才知道不可以讓別人摸下體，這才知道堂伯父以手指、情趣用品插她陰道「是不對的」。

堂伯父卻辯稱，之所以會帶情趣用品，是因堂姪女「提出要求」，買了1次後她就常要求他再「帶來」。高院認為，女童未滿7歲、不解男女性事的時候就被猥褻，雖然當時不知反抗，但那是對長輩存有敬畏之情；但堂伯父卻連年拿情趣用品插她下體，讓女童「看到就怕」。

女童讀國小5年級時，曾向媽媽訴苦，但堂伯父和父親感情很好，母親聽聞後反而訓斥「不要亂講」。高院認為，堂伯父比女童大了40多歲，女童不可能和他合意性交，認定他妨害性自主。考量堂伯父沒有前科，坦承犯案，想和解但遭拒，判他8年徒刑，犯案的情趣用具不予沒收。

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