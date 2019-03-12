【李明哲案】美宗教自由大使晤李凈瑜　籲大陸盡速釋放李明哲

美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）於3月10日訪台，並與遭大陸關押的台灣人李明哲妻子李凈瑜會面。 布朗巴克表示，美國政府高度關注此事，他呼籲中國大陸盡速釋放李明哲。「如果中國沒有任何動作，將會考慮採取進一步動作」。

2017年9月，李明哲、李凈瑜在法庭上。（資料圖片）

今（10）日下午，布朗巴克在美國在台協會（AIT）安排下，與李凈瑜會面，兩人會後接受媒體訪問。

布朗巴克表示，今年年初，他在美國遇到李凈瑜，為李明哲的遭遇發聲，當時他告訴李凈瑜他會來台灣，並希望有機會在台灣與李凈瑜見面。

布朗巴克說，李凈瑜已幾個月無法見到李明哲，並被告知李明哲的體重掉了30公斤，需要好好照料，非常擔心李明哲日益惡化的身體狀況。李明哲不應被監禁，應該獲得自由，與家人一起回台，在社會中自由生活。

布朗巴克並說，李明哲是美國政府高度關注的案例，而且他是人權活動者，在台灣上網卻在中國被捕。他們認為每個人都有權力自由活動，希望中國政府釋放李明哲，希望中國能做正確的事，讓李明哲自由。

至於美國是否有具體計劃協助李明哲，布朗巴克回應，他今天在這裡，就是為了提醒各界關注此事，李明哲案是美國將持續關注的問題，「如果中國沒有任何動作，將會考慮採取進一步動作」。

布朗巴克指出，起初美國試圖在檯面下解決問題，如果無法發揮作用，將提高關注的公眾壓力；如果還是沒有作用，將考慮採取下一步措施。

李凈瑜去年12月控訴丈夫李明哲在獄中遭非人道待遇，中國大陸方面隨後禁止她探監3個月。（資料圖片）

布朗巴克接著以被土耳其囚禁兩年的美國牧師布朗森（Andrew Brunson）為例，他說，美國曾多次呼籲土耳其釋放布朗森，但都沒有回應，最後美國總統特朗普採取強烈的經濟制裁，並對土國經濟產生重大影響。

他說，美國正在關注李明哲案的發展，他也對情勢惡化的如此迅速感到非常關切。

布朗巴克於3月6日至13日訪問香港和台灣。期間對中國宗教政策和中國宗教信仰自由狀況發表談話。對此中國外交部發言人陸慷在11日的例行記者會中表示，對美方有關人士發表的錯誤言論，中方表示強烈不滿和堅決反對。已經向美方提出了嚴正交涉。