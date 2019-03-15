【2020台灣總統大選】柯文哲訪美前自爆：美國問我是否想選總統

台北市長柯文哲將於3月16日進行為期9天訪美行程，而在啟程前一天接受台灣媒體專訪時指出，對於訪美行程，他與美方一直都有接觸，且美國也很好奇為何他去探望李登輝、陳水扁，還問「是不是想選總統？」。 不過柯文哲未說明自己如何回應美方有關選總統的問題，僅澄清拜訪台灣前總統李登輝、陳水扁二人，「無關白綠合作」。

柯文哲日前自稱，美國好奇我去探訪李登輝、陳水扁做甚麼？

據早前報道，台北市長柯文哲即將訪美，但全美台灣同鄉會不只發聲明拒絕接待，更特別列出九大要點，包括柯文哲仰慕獨裁者，對柯文哲感到痛心與失望，不願接待「投機的政客」。

對此，柯文哲3月15日接受台灣廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，對於台灣同鄉會「九大罪狀」，柯文哲表示，「非常感冒（意指：不認同）」，痛批這是貼標簽，並嗆「阿達媽控固力（日語，指頭殼壞掉、不知變通）」，不能說一個人去延安就是共產黨，意識形態可以使人變成義和團。

柯文哲說，指控人家要有證據，覺得歷史人物，要給他一個正確評論就好，每個人一定都有好處、也有壞處。例如鄧小平的改革開放，「中國大陸經濟成長這麼多，不能說他沒有功勞。」

柯文哲還說，「有人批評蔣經國（台灣前總統）是特務頭子，聽說他對付情敵比政敵還厲害，但最後他也稱是台灣人、也解除戒嚴，只講他壞處，何必呢？」

柯文哲又進一步表示，出訪行程本就沒有標准格式，他的態度是不要造成人家的困擾，願相信美國在台協會（AIT）的安排，但該有的規格還是要有。對於外界關注的訪美演說，柯文哲表示，他會闡述民主、自由、多元、開放的特質，「把台灣的好處講給人家聽」，畢竟去外面就要談自己的好。

柯文哲也解釋為何拜訪李登輝與陳水扁。其說自2013年起，每隔半年就會去探望李登輝一次，更表示他是一個可敬的對手，讓台灣走上一條無法回頭的民主之路。至於探望陳水扁，柯文哲稱因年輕時是「阿扁」支持者，更是「扁友會」成員，很多事情詢問當過台北市長、總統的陳水扁，能從其身上獲得很多寶貴意見。話鋒一轉，柯文哲說，但探望阿扁感傷成分居多「就是個病人。」

（多維新聞）