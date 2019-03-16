【韓流退燒？】台立委補選結果出爐　民進黨奪2席　國民黨僅守1席

被外界視為2020台灣總統大選前哨戰的第二波立委補選，周六（16日）在台灣的新北、彰化、台南以及金門四地同時展開。投票結果顯示，民進黨總計取得2席，國民黨取得1席，還有一席為無黨籍。 其中新北市三重區確定由72歲的民進黨候選人余天拿下，台南選區則是民進黨郭國文勝出。此外，彰化選區的補選則無意外由國民黨柯呈枋勝選，金門則由無黨籍的陳玉珍勝選。

新北立委補選選前夜（15日），國民黨高雄市長韓國瑜（左二）為候選人鄭世維（右二）拉票。（聯合新聞）

據台媒《聯合新聞》報道，國民黨原設定目標要拼四席全壘打，但最後只守住彰化縣一席。投票結果出爐後，國民黨發言人歐陽龍召開記者會，坦言沒有達到預期的目標。他強調，怎樣能夠繼續貼近民意，怎麼樣能夠瞭解民心所在，這是國民黨黨要繼續努力的事情。

由於事前高雄市長韓國瑜大力助選，最後民進黨卻保住新北、台南兩席，外界質疑「韓流」是否已經「退燒」？對此，台北市長柯文哲直言，如果這兩席還是國民黨會贏，「那真的就是太過份了」。他也表示，「韓流效應」還是很強，「但就好像土石流也有個程度，大概淹一個小村莊可以，但要整個城市淹掉也不容易。」

對於藍綠兩黨都把這次立委補選視為2020前哨戰，如今民進黨保二，是否覺得對蔡英文連任總統有幫助？柯文哲說，至少如果四戰四敗就太嚴重，現在回到一個基本盤，之後就變成繼續努力。

台灣總統蔡英文15日為候選人余天站台造勢，營造大團結氣勢。 （聯合新聞）

據了解，台灣《選罷法》規定，區域立委自辭職日起，所遺留任期大於1年，應在3個月內完成補選投票。而在2018年台灣的「九合一大選」結束後，為補足參選台北市長而辭去立委職務的姚文智、以及參選台中市長辭職的立委的盧秀燕兩人所遺留下的缺額，台灣先啟動第一波選補。台北由民進黨何志偉拿下；台中市則由國民黨的沈智能勝選，藍綠戰果為1比1。

而此次第二波立委補選共有四個席次，主要為補足九合一大選中當選台南市長的民進黨黃偉哲、當選彰化縣長的國民黨王惠美、當選金門縣長的國民黨楊鎮浯，以及因收賄關說案遭褫奪公權的民進黨立委高志鵬等四人所留下的遺缺。

（中央社/聯合新聞）