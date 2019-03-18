桃園機場狠夫拋妻落樓再跳樓　美籍陸男拒捕狂言「特朗普會救我」

今日（18日）凌晨，台灣桃園國際機場第二航廈出境大廳4樓美食街旁的迴旋梯，一名萬姓32歲美籍陸男將其台籍的張姓33歲妻子拋下樓後，自己再跳樓，兩人雙雙受傷。 警方指出，兩人當時因為感情問題發生爭吵。男子狀況穩定後，已被依殺人未遂罪嫌拘捕送辦。他在過程中抗拒警方押解，更狂言「特朗普會救我」。而張女目前則仍未脫離險境。

萬男因為傷勢穩定，下午被航警帶回偵訊，過程中還抗拒警方押解。（TVBS新聞片段）

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台灣航空警察局交待案情指出，萬男與張女今天凌晨在桃園機場因為口角引發嚴重爭執，萬男將張女抱起並往下拋，使她墜落在1樓防護網附近，而萬男亦隨即從4樓平台處一躍而下。兩人雙雙受創，頭部與身體有明顯撞擊外傷，現場留有血跡。女傷者之後一直處於重傷昏迷狀態，男傷者則肋骨斷裂，有氣胸現象，送院後回復清醒。

航空警察局又表示，經追查事證後認為萬男已涉嫌殺人未遂罪。今日下午經過醫生評估，確認可以先讓萬男出院，讓警方執行後續刑事偵查及移送程序。不過，萬男從醫院上警車以及抵達航警局下車時，兩度抗拒警員押解，要經過多名警員帶領，才成功將他送進拘留所。

另據台灣《TVBS》、《中時電子報》等報道，萬男被押解期間疑似情緒失控，不斷大喊「這不是警車」、「我不要出院」、還對警員怒吼「你不是真的警察」；傳媒在過程中詢問他為何要殺妻子，萬男則用英文回答「我是美國公民，特朗普會救我」、「我不要被拘禁，我肋骨斷了，我要去醫院」。

桃園機場狠夫拋妻下樓再跳樓。（中央社）

疑因感情問題發生爭吵 女子趕到機場阻止丈夫返美

警方消息指，萬男曾在美國從事會計工作，今年農曆新年與妻子返台探親，但兩人疑因為感情問題發生爭吵，萬男昨晚來到機場即場買機票，準備回美國洛杉磯。張女趕到機場阻止萬男返美，不料雙方再次發生爭執。張女事發前準備按電梯下樓離去，卻遭到萬男阻擋，雙方發生數度肢體碰撞，最終因為有人情緒失控引發事件。

警方表示，經調查後依殺人未遂罪將萬男嫌移送桃園地檢署偵辦，至於他犯案動機與主因，仍待進一步釐清，而張女目前則仍未脫離險境。

據台灣《TVBS》報道，萬男被押解期間疑似情緒失控，不斷大喊「這不是警車」、「我不要出院」：