【2020台灣大選】台民調稱6成人支持賴清德選總統　超蔡英文一倍

日前，台灣前行政院長賴清德宣布參與2020民進黨總統初選。親綠的台灣民意基金會今天（25日）發布最新民調顯示，有約6成的人支持賴清德參選總統。 據悉，這一支持率不僅遠遠超過台灣現任總統蔡英文，也超過了柯文哲和韓國瑜。

蔡英文21日登記參加黨內總統初選。（中央社）

賴清德日前宣布「勇於承擔」投入民進黨黨內初選，民進黨內部陸續呼籲「團結」，甚至直指賴清德參選會造成黨內分裂，不過台灣民意基金會今天公布的民調，顯示多數人贊成賴投入選戰。

民調顯示，蔡賴兩人若用全民調決勝負，賴清德將以55.1％的支持度，大贏蔡英文的26％，蔡支持度不到賴的一半，兩人差距達29.1個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這是一面倒狀況，賴清德會贏得壓倒性的勝利。

游盈隆表示，從政黨認定度來分析，民進黨認同者中，有56.3％支持賴清德，35.2％支持蔡英文；中性選民有53％支持賴清德，18.8％支持蔡英文；國民黨認同者有57.3％支持賴清德，21.6％支持蔡英文。

游盈隆說，事實上，與其他有意或可能參選的人比較起來，賴清德的參選顯然獲得台灣選民最多的支持；相對於賴清德所獲的支持，柯文哲獲得約4成1的支持，而支持韓國瑜參選的只有3成4。

游盈隆認為，賴清德的參選，相對於蔡英文、柯文哲或韓國瑜，獲得台灣社會最大的共鳴，毫無疑問。

台灣民意基金會由前立委簡錫堦等社運、學術與宗教界領袖創設，是綠營背景的智庫。

（中國時報）