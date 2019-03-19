9歲童上「國學學校」後患病亡　校方：你家殺業重，家長要懺悔

2018年12月11日凌晨零點10分許，就讀於吉林省伊通滿族自治縣甕泉屯四平市玉琨國學實驗學校（以下簡稱玉琨學校）三年級的9歲的男童睿睿（化名）經搶救無效後死亡。 睿睿家長表示，睿睿患病期間，學校方面涉嫌非法行醫，他們還懷疑學校體罰學生。而縣教育局調查則指玉琨學校在睿睿死亡事件中曾耽誤了孩子的治療。 學校方面希望通過向家長賠償55萬元（人民幣，下同）了結此事。據稱，該校法定代表曾對家長說：「你孩子得了白血病，是因為你們家殺業太重，做家長的應該懺悔。」

9歲男童睿睿。（網絡圖片）

睿睿是重慶人，他的父親周建奎說，睿睿出生於2009年，當時他已年近40歲，中年得子後一直把睿睿當成自己的希望，期望孩子能成才，懂得感恩。2016年，熱愛國學的周建奎把兒子從重慶老家送到千里之外的玉琨學校讀學前班。

玉琨學校官方網站介紹，該校有26個教學班，近1200名學生，「作為一所以國學文化為特色的學校，玉琨學校用國學教育淨化學生的心靈，用中醫教育保障學生的身體健康，用辯經教育開發學生的心智」。

2018年12月5日，周建奎被告知孩子已經發燒一周。12月7日下午，校醫閆振麗發現睿睿腹部有包塊，校方通知家長到學校接孩子就診。次日，閆振麗先後帶著睿睿輾轉伊通縣醫院和長春市兒童醫院。

玉琨學校官方網站介紹，該校是「一所以國學文化為特色的學校」,圖為該校組織學生給父母敬茶。（玉琨學校官方網站）

「為什麼孩子生病這麼多天，你們都沒有把他送到醫院去治療？」面對周建奎的質問，閆振麗拿出血常規檢驗報告單，「你家孩子得了白血病，如果在醫院化療的話沒的（指病故）更快，不如採取中醫手段保守治療。」

周建奎說，8日當晚，閆振麗向自己推薦她的中醫師父——河南平頂山的中醫王某。周建奎帶著睿睿於12月10日抵達河南平頂山，不過，王某未給孩子治療，建議去當地三甲醫院進行診療。

12月11日凌晨，睿睿在河南當地一家醫院急救無效後死亡。

校方與睿睿父母簽署的《關於睿睿因病意外死亡賠償協議》。（網絡圖片）

在死亡後第四天，學校希望賠償睿睿父母55萬元（人民幣，下同）了結此事。事後，周建奎夫婦想聯繫校方將睿睿遺物取走，並聯繫上該校法定代表人王竑錡。

雙方的通話錄音顯示，王竑錡稱雖然自己始終沒露面，但親自為睿睿念了5天經超度靈魂，並表示：「你孩子得了白血病，是因為你們家殺業太重，做家長的應該懺悔！」還聲稱：「你不服愛上哪告上哪告去，我等著瞧！」

周建奎說，自己從其他家長處了解到，在該校出問題的孩子不止睿睿一個，「整天念經站樁，只要有孩子生病就『減飯』，讓他們懺悔、體罰。我真的不明白，他們究竟讓我兒子懺悔什麼？」他還表示，兒子身上還有瘀青。

學校法定代表人王竑錡。（玉琨學校官方網站）

對於學校到底負有何種責任，伊通縣教育局秦科長表示，學校主要的問題就是延誤了睿睿的治療。「閆振麗是玉琨學校的保健醫生，衛校中專畢業，農村的醫生哪能有那麼高的醫術？當時孩子高燒後，閆振麗就採用了『土方法』刮痧、拔罐進行物理降溫。」

2018年12月26日，周建奎向公安局報案，提出閆振麗非法行醫，對此警方作出審查後決定不予立案，原因是「該案不符合立案標準」。

與此同時，校法定代表人王竑錡則表示，因周建奎所說的情況不符合事實，正在起訴周建奎。

周建奎夫婦則說，「我們必須為兒子討回公道。」

（上游新聞）