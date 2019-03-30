台戒嚴時期禁歌理由荒唐　《熱情的沙漠》《何日君再來》衰啲乜？

4月7日是台灣的法定紀念日「言論自由日」，以紀念在國民黨專制時期，黨外政論雜誌《自由時代周刊》創辦人鄭南榕的捨身捍衞言論自由精神。 台灣內政部今天（30日）在Fb上發文，分享回顧在戒嚴時期的「噤聲時代」，直指不只說話，連音樂都要被政府查禁，「就算這些音樂再怎麼流行、再怎麼受喜愛，政府說不准唱，就是不准唱！儘管理由是多麼的荒唐……。」

當年的禁歌數以千百計，而文章提到的禁歌則主要是理由過於荒唐，「相當具有讓人把眼球翻到後腦勺的潛力」。例如有著名台語歌曲《四季紅》，被禁理由是「『紅』是暗指『紅軍』，這有意識左傾，為匪宣傳之嫌，會打擊我軍民高昂的士氣啊！不可以唱」；有台灣低音歌王之稱郭金發的《燒肉粽》（原稱《賣肉粽》），「是不是在嗆政府腐敗無能，導致人民生活困苦？這不合理，我們政府這麼英明，人民這麼幸福，這歌詞一定有什麼誤會……來來，先讓我們把這『誤會解開』，再給你們唱」。

鄧麗君的《何日君再來》當年亦被查禁。（視覺中國）

內政部更製作「禁曲獎超瞎理由風雲榜」，列出5首「翻白眼指數」從一星至最高五星的禁歌。其中一代歌后鄧麗君的《何日君再來》以「『君』與『軍』同音，一定是在期待共產黨的八路軍再來，還不給他禁一波！」得到一星。至於榮登榜首的五星禁歌，則是歐陽菲菲的《熱情的沙漠》，被禁理由是「歌詞中的『啊～』聽起來太淫穢了！這樣啊過來啊過去，是要污染數萬純真無邪的少年嗎？」。

內政部製作「禁曲獎超瞎理由風雲榜」，列出5首「翻白眼指數」從一星至最高五星的禁歌。（網上圖片）

據了解，當年的警備總司令部在1967年6月編印「查禁歌曲」資料冊，列出十大查禁原因，包括有「意識左傾，為匪宣傳」、「抄襲共匪宣傳作品之曲譜」、「詞句頹喪，影響民心士氣」、「內容荒謬怪誕，危害青年身心」、「意境誨淫，妨害善良風俗」、「曲詞狂蕩，危害社教」、「鼓勵狠暴仇鬥，影響地方治安」、「反映時代錯誤，使人滋生誤會」、「文詞粗鄙，輕佻嬉罵」、「幽怨哀傷，有失正常」。但凡將禁歌錄音、灌片、播唱、演奏或刊載流傳者，除了扣押其出版物品，還得依有關法令議處。

（中央社）