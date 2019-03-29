【活死人墓】失業漢霸佔南京明代公主墓室　石棺床隨便瞓趕不走　

江蘇南京市雨花台區鄧愈墓園內保留了多座古墓，其中包括明太祖朱元璋的第八女福清公主墓，是中國至今唯一保存完整、結構複雜、規格宏大的明代公主墓，距今有600多年歷史，屬市級文物保護單位。 惟有內地傳媒近日發現，當地數十名失業的民工為節省住宿開支，不懼吉凶紛紛住進墓室，甚至直接睡在石棺床上，情況就仿如武俠小說中的「活死人墓」。

據報道，福清公主墓的發掘和保護，是20多年前中國考古界的一項重要發現，對研究明代皇族喪葬禮俗、建築技術具有重要意義。福清公主墓被發現後，當局隨即將墓室西遷300米至現址加強保護，並嚴格按照原樣重建。

福清公主墓是市級文物保護單位。（網上圖片）

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福清公主墓是一個整體呈長方形的磚室墓，有前室後室之分，空間廣闊，外有一條長長的墓道。墓後室中央有一座石棺床，就是當年福清公主長眠的地方。東、西、南方的牆壁則有壁龕，一般用來放置陪葬品。驟眼看來，整個墓室就如同一個客廳和房間。

然而，在600多年後，墓室來了相當多不速之客，石棺床被平鋪床墊和被子，上有衣服和可樂樽，壁龕亦不例外，有被子、衣服等生活用品。角落更堆放大量雜物，且酸奶袋、煙頭、瓜子殼等垃圾遍地。其中一名「住客」受訪時表示，住在墓室並不感到寒冷，冬天已經過去，墓室是他們遮陰擋雨的好地方。該名「住客」聲稱是從外地來南京找工作謀生，但一直沒有起色，已經住進墓室長達半年，「天天住賓館哪裏住得起呢？」

有民工認為墓室是他們遮陰擋雨的好地方。（網上圖片）

另一名來自安徽阜陽的民工更稱，白天雖然只見到廖廖數人，但一到晚上就會全都「床位」爆滿，「都是找不到工作的，白天出去找工作，東西放在『地下室』（墓室）和園子裏其他地方，晚上來這上面住。」

報道指，事實上地方相關部門都對此種情況感到十分頭痛，該些民工有的長時間失業就在墓室安身，有的則會不定時回來。雖然自2016年起墓園已有張貼告示，呼籲不要在此地留宿，但民工屢勸不聽，甚至在協調公安部門驅離、城管部門提供廉價住宿、民政部門提供被子後都成效不彰。

自2016年起墓園已有張貼告示，呼籲民工不要在此地留宿。（網上圖片）

對此，雨花台區賽虹橋辦事處在周四（28日）回應指，將即日起集中進行為期半個月的清理整治行動，一是清理雜物及勸離民工、二是安排夜間巡查值守，會有專人長期當值、三是針對失業的民工引導求職，以及下一步積極考慮透過小範圍封閉管理等方式，加強文物保護。

（綜合報道）