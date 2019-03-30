緬懷先烈竟用汪精衞詩句　解放軍陸軍急撤稿兼道歉：文化素養不夠

解放軍新聞傳播中心旗下的陸軍微信公眾號「中國陸軍」，其在周五（29日）的一篇文章中，被網民發現竟引用汪精衞所著的詩句。由於汪精衞在二戰期間曾投靠日本，被視為是「漢奸」，不少網民質疑此舉是「犯下嚴重政治錯誤」。 文章當天已被刪除，解放軍陸軍隨後亦發布公開信道歉。

報道中竟引用汪精衞的詩《被逮口占》來緬懷先烈。（微信）

據報道，該篇名為《這些歷史，我們從未忘記》的文章，原本是要報道陸軍部隊到烈士陵園緬懷先烈的新聞，文章甫開首就引用了汪精衞所著的《被逮口占》一詩。

慷慨歌燕市，從容作楚囚。引刀成一快，不負少年頭。留得心魂在，殘軀付劫灰。青磷光不滅，夜夜照燕台。 汪精衞《被逮口占》

汪精衞二戰期間投靠日本在南京成立「汪精衞國民政府」，被後人視作「漢奸」。（資料圖片/視覺中國）

據悉，當年汪精衞與同盟會刺殺清攝政王載灃事敗被捕，在獄中為表明革命決心寫下的詩。惟自「九一八事變」後，汪精衞投靠日本在南京成立「汪精衞國民政府」，被後人視作「漢奸」，以致早年的革命詩句亦遭人唾棄。

事件引起輿論熱議後，文章隨即被刪除，解放軍陸軍並在同一天發表致歉信。

在信中，解放軍陸軍表示稿件是來自郵箱投稿，但因為編輯人員文化素養不夠、編審把關不嚴，沒有仔細甄別引用文字的來源出處，造成嚴重失誤，引起非常負面的影響，為此深表歉意。陸軍又稱堅決抵制各種錯誤政治觀點，「漢奸走狗、民族敗類，將永遠釘在歷史恥辱柱上」，並對媒體和網民的提醒表示感謝，一定引以為戒，提高編輯業務素養，認真總結經驗教訓。

（綜合報道）