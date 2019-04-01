乒乓球教練「收契女」帶4女童到汽車旅館　法官認定有指侵判7年

一名在台灣雲林縣國中、小輔導學生的乒乓球教練，利用訓練機會，從2016年起，帶著女學生到汽車旅館猥褻，還說「教妳們按摩胸部」。 有5名女學生曾被帶至汽車旅館，其中1名女學生是「陪姊姊」去找教練，幸未遭侵犯。 台灣雲林地方法院依對於未滿14歲之女子為猥褻之行為罪判教練5年徒刑，二、三審則認定他的手指有進入女學生陰道，改判刑7年定讞。

這名教練（58歲）是學校工友兼乒乓球教練，已離婚，子女都已成年。受害最深的女學生表示，對教練的行為非常厭惡，但她偵審時又說「教練以前對我很好」，希望不要判太重。

教練多次訓練國中、國小的乒乓球隊學生，成績不俗。2016年5至8月，他藉口試穿球衣、收隊員作乾女兒，帶著11至13歲的女學生到雲林縣斗六的一家汽車旅館「按摩胸部」，還乘機舌吻、揉胸；女學生們畏懼教練的權勢不敢反抗。

教練的行徑大膽，赴約的女學生有的恰巧幼妹也跟來，有時則一次喚2名女學生參加，他仍伸祿山之爪。當時受害的4個女童中，有3人讀國中，另1人則國小畢業。一名女學生將遭侵犯的過程寫進作業簿，這才東窗事發。

台灣雲林一名乒乓球教練以聊天、收當乾女兒名義，約女童到汽車旅館，4名女童遭猥褻，其中1人還遭指侵。高院台南分院依對於未滿十四歲之女子為性交行為等罪判黃7年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（VCG）

案件爆發之初，教練狡辯只是帶女學生到汽車旅館聊天，討論要收她們當「乾女兒」，沒有猥褻；直到檢方起訴，案子進了法院，他才認罪。

雲院審理時，教練究竟有沒有把手指伸進女學生下體，影響到所犯法條、量刑輕重，院方認為指控的女學生「並沒有提到她有覺得痛」也沒有抵抗、求救，認定沒有強制性交，判黃5年徒刑。此判決一出，引發議論，質疑「法官好嚴格，被害人處女膜又不一定會破」。

檢方上訴，台灣高等法院台南分院認為處女膜是否完整與遭性侵沒有必然關係，遭指侵的女學生原本認為黃就如同父親般慈愛，但聽到他否認犯行時，當庭哭泣不已，若非她親身經歷不堪，情緒也不會這樣難平復，認定指侵一節非杜撰。

二審認為，被告身為乒乓球教練，卻濫用權勢，辜負學生對他的信任，二審認定教練伸入其中一名女童內褲撫摸下體時，手指已侵入陰道口，符合刑法「性交」定義，多判他2年徒刑。最高法院維持二審見解，這名教練應執行7年徒刑定讞。

延伸閱讀：

桃園傳女子強拉抱幼兒 警方查明PO文告知家長免驚

趕不上高鐵要Uber司機賠錢 大學生挨批出面還原真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】