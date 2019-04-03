台灣11個月大男嬰疑被保母焗死　身體重壓19分鐘強迫入睡

台灣台北市一間托嬰中心周一（1日）有11月大男嬰疑遭保母焗死。男嬰母親指控，40歲的保母當日側睡環抱男嬰，壓在他身上足足19分鐘，男嬰越動保母就壓得越緊，最終使他窒息身亡。

當時正值托嬰中心午休時間，男嬰因好動不想睡覺，便被40歲廖姓保母抱住哄睡。（影片截圖）

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4月1日下午2時左右，台北市警消接報稱，位於內湖區康寧路一家托嬰中心有男嬰突然無呼吸心跳。警消隨即派員到場協助，並將男嬰送往醫院搶救。時至下午3時30分左右，男嬰宣告不治。

警方事後翻查閉路電視片段發現，當時正值托嬰中心午休時間，男嬰因好動不想睡覺，便被40歲廖姓保母抱住哄睡。當時男嬰面部朝下，頭遭保母雙手緊扣，然後保母用身體將男嬰壓在身下。從片段可見，男嬰四肢和屁股不斷掙扎，卻被壓得難以動彈，持續大約19分鐘。保母離開半小時後，男嬰被托嬰中心廚工發現身體僵硬，緊急報警求助。

屍檢結果證男嬰窒息致死

男嬰父母認為，兒子就這樣遭活活焗死，保母與托嬰中心失責，未來會追究他們的責任，也同意法醫解剖釐清死因。對此，涉事保母始終否認，並強調是抱著男嬰側睡。

當地檢方屍驗結果證實男嬰是窒息致死，但詳細死因仍待擇日解剖釐清，廖姓保母則在之後被依業務過失致死罪移送法辦，獲准以3萬元新台幣（約7700港元）保釋。