不滿小三另結新歡　人夫逼簽「性愛合約」　威脅每月性交兩次

台灣屏東縣一名人夫外遇，不滿小三另結新歡後疏遠他，逼小三簽下每月2次的性愛契約，若不遵守揚言散布性愛影片，小三不堪其擾，在現任男友陪同下報案提告，橋頭地院審理後，判人夫強制罪處有期徒刑1年6個月；小三提告強制性交等罪，因無證據顯示人夫強逼發生關係，此部分判無罪。全案仍可上訴。

人夫與小三原本偷情時會拍下性愛影片及照片助興，甚至在身上刺青相同圖案。（Getty Image）

判決指出，人夫與小三原本偷情時會拍下性愛影片及照片助興，甚至在身上刺青相同圖案。兩人在2017年12月分手後仍有來往，2018年5月曾簽訂性愛契約，內容包括小三每月願意與人夫發生性關係2次。直到2018年9月，人夫獲悉小三另結新歡，有意疏遠而心生不滿。

判決指，人夫在2018年9月8日凌晨起，到同月11日上午，不斷打電話，要求小三要順從他的意思，馬上接聽來電，或在一定時限內回撥電話、回覆文章留言、拍攝自慰影片並上傳，還要求不得在2人相處時接聽男友電話，要小三繼續履行性愛合約。

判決指出，若小三不履行性愛合約內容，人夫就威脅要將兩人先前拍攝的性愛照片、影片，傳送到臉書給朋友觀看，甚至還找來新歡說明兩人關係，脅迫小三遵守性愛合約。小三不堪其擾，決定在男友陪同下向報案提告。

人夫到案否認逼簽性愛契約，指對方因害他家庭破碎自覺愧疚，自願和他協議維持關係，坦言為挽回小三，破壞她和新男友的感情，曾將過去性愛照片貼在新男友的臉書留言板上，但他辯稱，截圖完就馬上把留言板上照片刪掉，沒有散布。

法院審理，合議庭認為，該名人夫不思在婚姻關係中妥適解決與小三的感情糾葛，在獲悉小三有另外交往對象時，未能以理性態度處理兩人關係排解情緒，卻以激烈近乎控制欲方式，犯下本件犯行。依強制罪處有期徒刑1年6個月，另外被控強制性交、散布猥褻物品均無罪。可上訴。

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