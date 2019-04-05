台人妻控訴超草食系老公10年做愛竟不到5次！忍無可忍申離婚

羅姓男子對待老婆相當冷漠，妻子控訴10年來夫妻發生性行為不到5次，自己幾乎過着無性生活，近期雙方分居1年多「冷靜」，老公仍然無動於衷，就連岳父過世也不聞不問，無奈之下訴請離婚；法院認為，羅和妻子不互動，長期沒有性交流，也不到庭答辯說明，判准離婚。

羅妻說，和老公結婚10多年，育有2名小孩，剛開始一家感情還很融洽，後還夫妻卻因為個性、生活習慣，以及家庭價值不合等，相處常常大吵、越來越沒話聊。

羅妻舉例，雖然他們為雙薪家庭，但老公賺的明明比自己多，卻幾乎拿去投資，家中生活所需包括子女學習費等，都得由她1人負擔，不能動用先生的錢財。她還說，先生從不帶她以及小孩和朋友、同事或鄰居往來，根本沒有正常生活，加上近年來彼此鮮少同房，10年來發生性行為不到5次，夫妻關係已經名存實亡；前年她提協議離婚，對方沒有阻止只說要她「冷靜」，後來雙方正式分居。

但其間羅沒有准許老婆進屋，她也只能在樓下偶爾和小孩碰面給學習費，認為自己冷靜等待1年過後，先生仍然不聞不問，自己再度表達想離婚念頭，羅還是不理不睬，雙方幾乎完全沒有來往，因此向法院訴請離婚。

對此，羅男經法院通知未到場辯論，也沒提出書狀理由聲明、陳述；羅妻的母親也證稱，女兒嫁過去就是做牛做馬，手頭沒甚麼錢，10幾年沒有性生活，日前先生過世，女婿羅男都沒來，只有孫子到場祭拜。

法院認為，羅和妻子互不協調、幾無互動，羅更對老婆一切冷漠對待，造成家庭氣氛緊繃，甚至長期無性生活交流，加上收到離婚訴訟通知也沒反應，可見羅放任雙方婚姻、形同陌路，感情已無恢復可能，准許妻子請求離婚。

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