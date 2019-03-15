再婚個案面對親子問題　學者倡提供針對性家庭輔導支援

近年離婚及再婚個案數字有上升趨勢，有婚姻輔導機構指出，於近年結婚伴侶中有近35%為再婚個案，當中牽涉不少家庭及親子問題。 於19年前經歷第二次婚姻的林湛峰，坦言再婚初期難受，面對女兒、前妻及現任妻子等三方壓力，直言「好似夾心人咁」。而其現任妻子初時與女兒的相處亦不甚融洽，令家庭氣氛甚為惡劣，幸好經過多年的溝通，建立出一套屬於自己的相處模式。 有學者指出，本港缺乏對離異及再婚家庭的配套支援，往往側重於生活上的支援，並於問題後期才介入。他們建議政府投入更多資源發展相關配套。

林湛峰（Franky）一家經過多年磨合後，現任妻子和他與前妻所生女兒終也和洽相處。（張嘉敏攝）

再婚藝術人成夾心人

林湛峰（Franky）現時為親和藝術創辦人，致力為經歷家庭問題的同路人提供協助。他於28年前與前妻分開，並於19年前與現任妻子Minnie展開第二段婚姻，當時他的女兒Zoe只得10歲。他再婚初期並不好受，Minnie憶述當時與繼女關係惡劣，「成日十問九唔應，好似冷戰咁」，她更為此感到自責，「嗰時佢（丈夫）話我交個女畀你，覺得點解會搞到咁。」

Franky更淪為夾心人，承受女兒、Minnie，甚至前妻的壓力。

至於女兒Zoe面對家庭轉變，同樣感到難受，「覺得佢（繼母）介入我哋生活，以前心入面無當佢係媽媽，而係外人。」而情況於妹妹出生後更趨惡化，Zoe坦言當時感到父母偏心於妹妹。幸好Franky夫婦二人一直將家庭快樂放於首位，不斷嘗試透過溝通解決家庭問題。最終於Zoe中五會考放榜時，以行動感動了她，「記得嗰日放榜落好大雨，佢兩個陪住我周圍去排隊搵學校。」現時Zoe心態上亦有轉變，「覺得自己好好彩，有兩個家庭陪住我成長。」

陳德茂估計再婚個案數字會逐步上升。（張嘉敏攝） 2016年每三對新人 就有一對有再婚者​ 根據政府統計處數字，於2016年有約5萬宗結婚，而當中約1.73萬宗涉再婚人士，佔約35%。數字於25年間上升近三倍。而香港浸會大學與香港公教婚姻輔導會進行的研究，公眾對再婚家庭及其子女仍存有負面標籤，部分子女更存在自尊感低的問題；而社工及老師對相關家庭問題的認知亦不足。 浸大社會工作系副教授陳德茂估計，隨著對生活質素的重視，個案數字會逐步上升。不過，他形容現時本港處於「樽頸位」：面對個案上升，但提供的支援不足，不但遠遠落後於歐洲等地，甚至未有規劃配套針對再婚家庭面對的問題。

魏素華指出，本港對家庭問題的協助側重於解決經濟問題。（張嘉敏攝）

香港婚姻及家庭治療協會主席魏素華指出，本港對家庭問題的協助側重於解決經濟問題，甚至於問題後期才介入處理。她建議應加強對家庭輔導的協助，及針對情緒問題提供深層治療；同時應加強對社工的培訓，並於各機構及學校加入家庭治療的職位。