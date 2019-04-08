吳韓會延期引發骨牌效應　國民黨總統提名作業受阻

國民黨總統提名協調破局，國民黨主席吳敦義與韓國瑜、朱立倫、王金平以及周錫瑋的四場會面全部延後，國民黨總統初選提名作業也受到影響。 國民黨原定10日中常會通過總統提名作業要點及時程，不過，國民黨副發言人洪于茜今天（8日）表示，黨中央為持續強化黨內聯繫，決定延後向中常會提報總統提名作業要點及時程；目前依國民黨過去總統初選相關作業程序進行中。

國民黨總統提名協調破局，國民黨主席吳敦義與韓國瑜、朱立倫、王金平以及周錫瑋的四場會面全部延後。（資料圖片）

國民黨總統初選紛擾不斷，國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜，及爭取黨內總統提名的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋等人的一系列會談都暫緩；外界關注國民黨中常會能否依原規劃在10日通過第15任總統與副總統選舉候選人提名作業要點及時程。

洪于茜上午表示，黨中央衡量目前局勢的發展氛圍，持續強化黨內聯繫，因此決定延後向中常會提報總統提名作業要點及時程。目前依照國民黨過去總統初選相關作業程序進行中。