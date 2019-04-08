撰文：楊青之
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國民黨總統提名協調破局，國民黨主席吳敦義與韓國瑜、朱立倫、王金平以及周錫瑋的四場會面全部延後，國民黨總統初選提名作業也受到影響。
國民黨原定10日中常會通過總統提名作業要點及時程，不過，國民黨副發言人洪于茜今天（8日）表示，黨中央為持續強化黨內聯繫，決定延後向中常會提報總統提名作業要點及時程；目前依國民黨過去總統初選相關作業程序進行中。
國民黨總統提名協調破局，國民黨主席吳敦義與韓國瑜、朱立倫、王金平以及周錫瑋的四場會面全部延後。（資料圖片）
國民黨總統初選紛擾不斷，國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜，及爭取黨內總統提名的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋等人的一系列會談都暫緩；外界關注國民黨中常會能否依原規劃在10日通過第15任總統與副總統選舉候選人提名作業要點及時程。
洪于茜上午表示，黨中央衡量目前局勢的發展氛圍，持續強化黨內聯繫，因此決定延後向中常會提報總統提名作業要點及時程。目前依照國民黨過去總統初選相關作業程序進行中。
吳韓會延期引發骨牌效應，國民黨總統提名作業受阻。（資料圖片）
她指出，國民黨最終目標是2020重返執政。吳敦義多次強調，做為國民黨主席，是以2020重返執政做最好的全力以赴，無私無我，誰能帶國民黨贏回政權就是最大考慮。至於提名時程，國民黨必須以穩健步伐，為重返執政全力以赴。
洪于茜表示，吳敦義的使命僅有一個，就是國民黨在吳敦義的手中希望能有圓滿結果。
國民黨原先規劃，總統提名作業要點和時程會在10日中常會通過、17日進行公告，4月底開始領表和連署、5月登記、6月民調和黨員投票、7月28日全代會通過提名。