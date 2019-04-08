【隻狼Sekiro】用手太易玩了？台灣「腳王」用雙腳7小時輕鬆全破

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

遊戲太多沒時間玩，朋友間總會笑言雙手不夠用那「用腳打」，而實際坐言起行的人確實存在，而且今次更挑戰高難度見稱的【隻狼Sekiro】，還要輕鬆7小時內爆機，教用雙手都卡關的玩家情何以堪。

台灣知名的「腳王」Twitch實況主「畢格薩姆」很喜歡用腳玩遊戲，繼多年前用腳打爆Dark Souls 3之後，今次更示範用雙腳打爆隻狼。他採用了一個20鍵像街機模版的「腳」掣，多次調整按鍵變成合適隻狼的打法。可以看到主要的擋格及攻擊放了在第二行第三及第四按鍵，而最底一行按鍵就有鉤爪、跳躍、墊步等，大部份的控制都需要用右腳姆指來操作，非常費力。而左腳除了控制方向之外，似乎也兼任了道具使用（拉方向上）。

雙腳實況打爆隻狼：

畢格薩姆走主線，連三年前義父也用腳打完

畢格薩姆其實已用雙手摸熟了隻狼的玩法，而不知道是第幾周目（多周目會增加難度）才轉用雙腳挑戰，跳過很多精英敵人的情況下成功以約6小時半爆機（正常線）。及後畢格薩姆再用雙腳來重新玩一周目，再成功以約7小時爆機。

畢格薩姆表示他有練過，螢幕前的小朋友請勿模仿

題外話，「畢格薩姆」的名字其實就是GUNDAM元祖0079一年戰爭中，自護軍德茲爾·薩比中將所駕駛的大量MAビグ・ザム（BYG-ZAM）。因為馬沙的自護號被整備人員說出「腳只是裝飾」，後來有GUNDAM搞笑四格拿畢格薩姆來反串「手只是裝飾」。

再題外話，除了用雙腳玩之外，早前Dark Souls 3 亦有其他玩家挑戰用聲控、集體指令、鼓、結他、DDR跳舞毯、香蕉等千奇百怪的方式來玩。相信未來仍能看到很多出奇的隻狼「花式」爆機。

之前用跳舞毯打爆Dark Souls 3的Luality也有玩隻狼，不過執筆時暫未見她挑戰用跳舞毯玩（腳控敲豌）。

隻狼變Neo？外國玩家開發時間操縱MOD　劍聖變菜鳥感覺超趣怪
【隻狼 SEKIRO】玩家要求Easy Mode照顧傷殘　偏癱玩家反證打爆機
【隻狼Sekiro】SpeedRun 39分鐘爆機　被大蛇吞食成為關鍵捷徑
【隻狼 SEKIRO 攻略】 全BOSS 連隱藏/分歧頭目 正攻打法心得
【Sekiro隻狼 攻略】NPC支線劇情 壺之貴人、源之宮餵魚人
【Sekiro隻狼 攻略】NPC支線劇情 地牢術師道順
【Sekiro隻狼 攻略】NPC支線劇情 金剛山肥仔小太郎
外國玩家自製《隻狼》「機關傘」外表100分性能就……【有片】
【隻狼 SEKIRO】攻略　三年前義父貓頭鷹 BOSS圖文影片心得
【隻狼 SEKIRO 攻略】弦一郎、葦名一心最終BOSS心得圖文影片
【隻狼 SEKIRO 攻略】嗟怨之鬼隱藏BOSS圖文影片心得
【隻狼 SEKIRO 攻略】修羅線英麻、葦名一心 BOSS圖文影片心得
【隻狼 SEKIRO 攻略】破戒僧　BOSS圖文影片心得
【Sekiro隻狼 攻略】全40顆散落念珠收集位置及取得方法一覽
【Sekiro隻狼 攻略】全4個結局條件&二個周目內達成全結局方法
【Sekiro隻狼 攻略】隱藏結局條件 乾燥蛇柿、新鮮蛇柿取得方法
【Sekiro隻狼 攻略】隱藏結局（完美結局）「龍歸故土」達成方法
【Sekiro隻狼 攻略】隱藏地圖另一個三年前及結局淨化達成方法
【隻狼 SEKIRO】攻略 貓頭鷹BOSS圖文影片打法心得
【隻狼 SEKIRO】攻略 無頭不死猿BOSS圖文影片打法心得
【隻狼 SEKIRO】攻略 獅猿BOSS圖文影片打法心得
【Sekiro隻狼 攻略】全葫蘆種子位置及入手方法完美強化傷藥葫蘆
【Sekiro隻狼 攻略】全奧義書入手方法 學齊葦名流劍術仙峰寺拳法

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！
立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。