【隻狼Sekiro】用手太易玩了？台灣「腳王」用雙腳7小時輕鬆全破

遊戲太多沒時間玩，朋友間總會笑言雙手不夠用那「用腳打」，而實際坐言起行的人確實存在，而且今次更挑戰高難度見稱的【隻狼Sekiro】，還要輕鬆7小時內爆機，教用雙手都卡關的玩家情何以堪。

台灣知名的「腳王」Twitch實況主「畢格薩姆」很喜歡用腳玩遊戲，繼多年前用腳打爆Dark Souls 3之後，今次更示範用雙腳打爆隻狼。他採用了一個20鍵像街機模版的「腳」掣，多次調整按鍵變成合適隻狼的打法。可以看到主要的擋格及攻擊放了在第二行第三及第四按鍵，而最底一行按鍵就有鉤爪、跳躍、墊步等，大部份的控制都需要用右腳姆指來操作，非常費力。而左腳除了控制方向之外，似乎也兼任了道具使用（拉方向上）。

雙腳實況打爆隻狼：

畢格薩姆走主線，連三年前義父也用腳打完

畢格薩姆其實已用雙手摸熟了隻狼的玩法，而不知道是第幾周目（多周目會增加難度）才轉用雙腳挑戰，跳過很多精英敵人的情況下成功以約6小時半爆機（正常線）。及後畢格薩姆再用雙腳來重新玩一周目，再成功以約7小時爆機。

畢格薩姆表示他有練過，螢幕前的小朋友請勿模仿

題外話，「畢格薩姆」的名字其實就是GUNDAM元祖0079一年戰爭中，自護軍德茲爾·薩比中將所駕駛的大量MAビグ・ザム（BYG-ZAM）。因為馬沙的自護號被整備人員說出「腳只是裝飾」，後來有GUNDAM搞笑四格拿畢格薩姆來反串「手只是裝飾」。

再題外話，除了用雙腳玩之外，早前Dark Souls 3 亦有其他玩家挑戰用聲控、集體指令、鼓、結他、DDR跳舞毯、香蕉等千奇百怪的方式來玩。相信未來仍能看到很多出奇的隻狼「花式」爆機。

之前用跳舞毯打爆Dark Souls 3的Luality也有玩隻狼，不過執筆時暫未見她挑戰用跳舞毯玩（腳控敲豌）。

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