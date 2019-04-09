台警局都攞到Google五星正評：手扣鬆緊度完美、有機會想再被捕

酒店獲得五星評價、餐廳獲得五星評價都是一種肯定，但你有聽過警察局和派出所也能獲得五星評價嗎？ 台灣新竹縣竹北分局竹北派出所，3個月前被民眾打下5星滿分，原因竟是「手銬上的鬆緊度剛剛好」、「偵訊室相當的舒適」、「問筆錄態度良好」，甚至在最後還加註「賓至如歸，如果有機會，還想再被貴所逮捕一次」，還有「逮捕過程無誤，外割姿勢正確，未來會持續練習田徑，目標是贏過該所警員」等評論，讓警方哭笑不得。

令警察也哭笑不得的爆笑評語（按圖閱讀）↓↓↓

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竹北派出所位於竹北市中華路上，因轄區人口眾多，屬於事務繁重的派出所，曾經受過警方服務的民眾也在Google評價上，給予高分肯定，但由於評價中，提及關鍵字，包含「手銬」、「偵訊室」、「筆錄」、「要求摔小力一點」等，也讓警方猜測打分數的人是否就是曾遭逮捕的嫌犯；竹北派出所所長陳昭佑表示，警方善用同理心，在「三安」的前提之下，執行職務時，仍不犧牲當事人的權益，但也呼籲民眾不要以身試法。

相較其他縣市派出所，有受網友誇讚「警察十分親切」拿下五星高分評價；也有被留下一星評論的「報警，警察沒來過」、「警察很兇」等情況。對於警察局成為評分對象，台灣警察權益平等協會副理事長高振修補充，警界對於為民服務部分界定不清不楚，加上民眾連三聯單、二聯單（台灣報案用表格）以及交通聯單也不會分，很容易就對警察的工作程序有誤會，即使在Google回應，也要花很多時間來挽回負面印象。

高振修認為，任何的客觀評價，都值得去保衛，但主觀評價往往加上了情緒控制、資訊對等程度、第三方鑑定等各種足以影響評分的原因，因此Google上的評價，他們願以客觀方式接納雅言，修正自己錯誤或足以改正的缺失；但對於主觀的評價，仍需有多一些客觀資訊來佐證，否則就落入他人設計的框架之中，難以改觀。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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