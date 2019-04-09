【2020大選】國民黨代表連署　要求4月提前召開全代會徵召韓國瑜

國民黨總統提名協調破局，國民黨主席吳敦義與韓國瑜、朱立倫、王金平以及周錫瑋的四場會面全部延後，國民黨總統初選提名作業也受到影響。 國民黨中央委員徐正文今天（9日）召集各縣市黨代表召開記者會，要求黨中央提前至4月舉行臨時全代會，徵召高雄市長韓國瑜角逐2020總統大選。對此，國民黨中央回應，目前總統初選作業正依照相關節奏進行中，是否要召開臨時全國黨代表大會，「需要審慎考量其必要性」。

近20位支持韓國瑜的國民黨中央委員及各縣市黨代表連署並召開記者會，呼籲徵召韓國瑜參選總統。（中央社）

徐正文、李偉華、陳茂嘉等近20位國民黨中央委員及各縣市黨代表在記者會上高呼「徵召韓國瑜」等口號。中央委員徐正文表示，民進黨在4月就會決定總統提名人選，國民黨卻要廝殺到7月才推出，傷痕很難復原，故希望提早召開全國代表大會，徵召最強的人選韓國瑜，帶領國民黨打贏2020總統大選。全國代表大會越晚召開，對國民黨越不利。

徐正文指出，依黨章規定，只要過半數中央委員或黨部請求時，得召集臨時全國代表大會，同時也會將連署書送交給國民黨中常會，兩名中常委將在會中提建議案。他們又將在高雄市展開連署活動，讓韓國瑜有參選的正當性。

徐正文更表示，徵召韓國瑜是基層心聲，這是渴望2020年大選有一番新氣象，希望黨內的老前輩知所進退，誰阻擋韓國瑜及阻擋提早開全國代表大會，誰就是阻擋國民黨勝選的人，是大家共同的敵人，要把所有阻擋韓國瑜的石頭都搬走。

面對基層「拱韓」聲浪不斷，國民黨副發言人蕭敬嚴表示，目前總統初選作業正依照相關節奏進行中。作業要點已經擬定可以提報中常會，但因需加強聯繫與溝通工作，因此將提報中常會的時程延後。

他強調，國民黨現階段最重要的政治任務就是2020重返執政。在這個大前提下，國民黨一定會提名最強的總統候選人。相信主席與全黨上下及所有支持者們，都能夠以此目標團結一致，全力以赴。