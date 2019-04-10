【韓國瑜訪美】啟程定調「交朋友之旅」　將訪哈佛、史丹福演說

高雄市長韓國瑜周二（9日）晚間啟程訪美，夫人李佳芬及幕僚陪同出發，支持者到機場歡送。他行前與恩師蘇起會面後表示，此行定調「交朋友之旅」，不談敏感議題。 另據高雄市政府發布的行程通告，韓國瑜一行將訪問波士頓、洛杉磯和硅谷重鎮聖荷西，並將在哈佛大學、史丹福大學發表演說。

高雄市長韓國瑜（左2）正式搭飛機赴美訪問，支持者在機場歡送。（中央社）

韓國瑜訪美行前，特地拜會他就讀政治大學東亞研究所時的指導教授蘇起。韓國瑜在會後表示，蘇起告訴他，此次訪美是以地方首長身份，別談中央事務；韓國瑜回應強調，訪美是去交朋友、招商，敏感議題不會談。

韓國瑜晚間11時35分到桃園機場搭飛機啟程，有不少支持者迎接送機。他在機場受訪表示，此刻心情就是「獅子搏兔」，全心全意完成美國之行，讓高科技廠商了解高雄、美國朋友喜歡上高雄，這是現在最想要做的事。至於赴美演講是否談論「九二共識」，等有師生提出再回答。

被追問是否會在訪美結束後表態對參選總統的立場，韓國瑜說「一切都不在此做考量」。有記者還問到，前行政院長賴清德想與韓他正面對決，韓國瑜僅笑着回應「真的啊？」但他隨即談到，民進黨亦處於人選產生階段，其餘一切都是民進黨家務事。

韓國瑜在機場受訪表示，此刻心情就是「獅子搏兔」，將全心全意完成美國之行。（中央社）

將拜會洛杉磯第一副市長

高雄市政府指出，韓國瑜周四（11日）將先到訪波士頓，以閉門學術討論會方式在哈佛大學演講，主要與學者、教師進行交流，之後出席波士頓僑社晚宴；12日轉往洛杉磯，13日安排高科技產業參訪，以及圓桌招商座談會，另與洛杉磯第一副市長Nina Hachigian會面；14日轉往硅谷重鎮聖荷西，15日與史丹福大學學生座談及參訪、演講，16日參加全球玉山科技協會矽谷論壇，並可能與某城市簽署締結姊妹市，預計18日結束行程返台。

台灣外交部周二（9日）表示，高雄市政府有正式行文通知外交部，請外交部提供通關禮遇、接送機等行政協助，目前未請外交部或駐美館處協助其他行程與交通安排等。

（綜合報道）