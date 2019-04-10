【2020台灣大選】吳敦義正式表態不選總統　唯一目標國民黨勝選

自去（2018）年地方選舉結束後，台灣國民黨一直面臨「黨內總統人選提誰」的頭痛問題。今（10）日，國民黨中央常務委員會召開前，其黨主席吳敦義首度接受媒體表態，「沒有意願參選2020年台灣總統大選」。

吳敦義今日拋下震撼彈，明確宣佈不參選2020總統大選。（多維新聞）

近期，國民黨黨內總統提名爭議不斷，黨主席吳敦義為此打算與表態角逐提名的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平會面，最終卻破局收場。不過，國民黨內也要求吳敦義表態是否參選，否則恐有球員兼裁判的疑慮。

今天下午召開的國民黨中常會，原本不開放媒體採訪，突然開放採訪。吳敦義表示，他了解近日媒體關注的議題，他要藉此機會，鄭重向大家報告。

吳敦義表示，不會參選2020總統，身為黨主席，他唯一的目標，是替黨推舉出一位品德、操守、能力及經驗等各方面無懈可擊，最能贏得總統選舉勝選的候選人，讓國民黨在明（2019）年1月11日的總統及立委選舉重返執政並贏得國會過半席次，這就是他「唯一的目標」。

吳敦義說，如果他有意願參選總統，大可在去年11月24日九合一選舉勝選的當天晚上大局已定的情形下就宣布參選總統，但他沒有選擇這樣做，因為他「沒有這個意願」。

吳敦義認為，他接受黨員負託，在黨最艱困被打壓，也最不能示弱之刻，出任黨主席，兩年來，包括他和全黨只有一個「共同的希望」，就是2020一定要贏得總統大選，重返執政，並且立委要拿下過半的60席。

（聯合報）