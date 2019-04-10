【2020大選】民進黨總統初選延後　蔡賴之爭進入加時賽

台灣總統蔡英文競選連任，但在民進黨內提名面臨前行政院長賴清德挑戰，民進黨啟動初選協調，協調期將於4月12日截止。 民進黨原訂於4月下旬公布總統提名人選，但民進黨中執會10日（周三）通過「加長初選協調案」，延到5月22日後再做民調，蔡賴之爭進入加時賽。

民進黨黨主席卓榮泰10日主持召開中執會，會上通過「加長初選協調案」。（中央社）

民進黨黨內總統初選進入最後關鍵階段，依照原訂計劃，協調期將於4月12日截止，13、14日舉辦政見發表會，15、16、17日進行民調，並預計4月下旬公布總統提名人選。

民進黨10日下午召開中執會，會議由黨主席卓榮泰主持，會上通過「加長初選協調案」。民進黨秘書長羅文嘉在中執會後表示，黨內總統初選在不停止初選機制、不改變原有流程原則下，延長協調時間，總統初選民調會待立委初選作業完成（即5月22日）後進行，有關詳細民調時間，將由日後中執會通過。

賴：深感遺憾 事前未徵詢

民進黨宣布延後黨內總統初選後，賴清德表示深感遺憾，更指此舉是對民進黨的嚴重傷害，更否定自創黨以來所堅持的民主價值，又指此項決議事前未徵詢他的意見。

此外，蔡英文與賴清德兩人於9日分別召開記者會說明對初選的態度，蔡英文提到「初選必敗論」，指民進黨在初選若發生競爭，在大選中必敗。賴清德則回應稱，民進黨在2008年和2012年總統大選中敗選有很多主客觀因素，把所有責任歸咎初選，並不客觀。

（綜合報道）