【鼓吹武統】赴台演講被限令離境　旅美學者李毅突失蹤移民署追緝

曾多次鼓吹武力統一台灣的中國旅美社會學者李毅受中華和平統一促進黨（統促黨）邀請訪台演講，許多台灣網友質疑李毅多次發表武統言論，為何還能受邀。 台灣內政部移民署表示，李毅持觀光簽證入境，不得受邀發表演說，如今移民署已廢除李毅入境許可，限今（11日）晚出境。 惟及至晚上，移民署台中專勤隊上門時驚見李毅已不知所蹤，加上負責接待的中國和平統一促進會拒絕配合，目前警方已介入協助尋人。

李毅多次鼓吹武力統一台灣。(網上圖片)

中華和平統一促進黨將於周六發起遊行及論壇，宣傳兩岸和平統一。(網上圖片)

統促黨周六（13日）將在台中市舉辦首屆和平統一融合發展論壇，宣傳兩岸和平統一。當日下午約1時先由台中大道遊行至東海大學附近，之後會舉行論壇，在活動的宣傳海報顯示，請來旅美社會學家李毅發表演說。

眾多台灣網友發文質疑，指出李毅從2016年來台考察後，先後撰寫多篇文章指稱統一無望，極力鼓吹大陸政府武力收復台灣，以及武統偏激言論文章，甚至提出武統後大陸應移民2500萬人來台消滅台獨勢力，認為主辦單位不應邀請這樣充滿爭議的人士來台演講。

移民署緊急註銷李毅簽證

移民署今日回應記者查詢時，未有如香港入境處般「不評論個別案件」，更詳細交代李毅是以旅居海外大陸人民身分，於2018年8月向台灣政府申請一年多次入台證，並以觀光事由申請來台。但移民署指出，根據《兩岸人民關係條例》，大陸地區人民來台觀光，不可以接受邀請發表演說。移民署指李毅入台簽證和目的明顯不符，且考量他曾多次發表武統言論，認為他有危害國家安全及社會安定之虞。移民署今天已緊急註銷李毅的入台簽證，列為不受歡迎人士，限令今日之內離開台灣。

另外，台灣作家顏擇雅指，李毅雖在美國取得博士學位，但卻未在美國學術界任職過，他登上媒體的職位都是人民大學研究員，質疑李毅「旅美社會學家」的頭銜是否恰當。

（綜合報道）