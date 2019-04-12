【韓國瑜訪美】哈佛演講談勝選之道　重申堅持「九二共識」

當地時間4月11日下午，台灣高雄市長韓國瑜在哈佛大學教授俱樂部發表演說，講稿主題為「The Power of Down to Earth —They Talk the Talk, I Walk the Walk」，即為「接地氣的力量～他們坐而言，我起而行」，主要介紹他自己是非典型政治人物，行事風格與傳統政治人物不同，堅持和人民站在一起，是他去年能贏得高雄市長選戰的主因。 同時，韓國於也在演講中提及兩岸關係，他說，身為台灣領導人最大挑戰是維持兩岸和平與穩定，確保台灣不被重要的國際活動排除。

韓國瑜在哈佛演講提及兩岸關係，重申「堅持九二共識」的態度。（截取網絡）

據了解，韓國瑜演講方式相當詼諧逗趣，談自己有賣菜郎、土包子、禿子等封號，韓也說，他成功背後的原因不是因為自己有多好，而是台灣的執政黨做得不好，讓人民失望，人們要企求改變，受夠腐敗的政府，且厭惡意識型態操弄。

韓國瑜說，有人說他改變台灣政治生態，並稱為「韓流」，但他不相信「韓流」，因為他很清楚，他能當選，以高雄市長身分，坐在這裡與大家交談，不是他個人，而是人民的意志。

對於錯綜複雜的兩岸情勢，韓國瑜重申「堅持九二共識」等立場，台灣必須與大陸和平共處，用智慧避免可能的衝突，這才是台灣人民要的。另一方面，要正視崛起的大陸，避免不必要的衝突，「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」。

韓國瑜在美演講吸引教授、學生約50人參加。（高雄市政府）

「接地氣的政治時代來臨了！」韓國瑜說，人心思變，要求復興經濟、穩定的生活，政治人物不能再像過去那樣隨便講兩句、糊弄過去，就想得到政權。身為高雄市長，為高雄拚經濟，讓人民過好日子，是最重要的施政願景，必須做到「台灣安全、人民有錢」。

演講結語，韓國瑜更引用了聖經的話「Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal」，意為忘記背後、努力向前，向著標竿直跑。韓也說，「腳不著地就無法行走，起而行就是接地氣的力量。」

值得注意的是，韓國瑜在過去曾表示，台灣的生死存亡只有20個字，「國防靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己」，在這次的座談問答中，他再度發表這20字口號，並稱台灣未來還是得靠這20個字，一語讓在場教授印象深刻。

韓國瑜說對於錯綜複雜的兩岸情勢，認為台灣必須與大陸和平共處，用智慧避免可能的衝突，這才是台灣人民要的。（高雄市政府）

韓國瑜訪美演講 王丹質疑吹牛

此外，韓國瑜今次訪美也有段小插曲，即遭大陸民運人士、哈佛校友王丹質疑韓「自行放話，根本就是唬爛（吹牛）」，將閉門座談說成「演講」。韓國瑜則指摘王丹成為民進黨打手，「而且角度、觀點愈來愈來越沒有出息」，麻煩他「多監督金正恩，少扯台灣的事」。

（綜合報道）