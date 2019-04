【韓國瑜訪美】哈佛演講談勝選之道　重申堅持「九二共識」

當地時間4月11日下午,台灣高雄市長韓國瑜在哈佛大學教授俱樂部發表演說,講稿主題為「The Power of Down to Earth —They Talk the Talk, I Walk the Walk」,即為「接地氣的力量~他們坐而言,我起而行」,主要介紹他自己是非典型政治人物,行事風格與傳統政治人物不同,堅持和人民站在一起,是他去年能贏得高雄市長選戰的主因。 同時,韓國於也在演講中提及兩岸關係,他說,身為台灣領導人最大挑戰是維持兩岸和平與穩定,確保台灣不被重要的國際活動排除。

韓國瑜在哈佛演講提及兩岸關係,重申「堅持九二共識」的態度。(截取網絡)

據了解,韓國瑜演講方式相當詼諧逗趣,談自己有賣菜郎、土包子、禿子等封號,韓也說,他成功背後的原因不是因為自己有多好,而是台灣的執政黨做得不好,讓人民失望,人們要企求改變,受夠腐敗的政府,且厭惡意識型態操弄。

韓國瑜說,有人說他改變台灣政治生態,並稱為「韓流」,但他不相信「韓流」,因為他很清楚,他能當選,以高雄市長身分,坐在這裡與大家交談,不是他個人,而是人民的意志。

對於錯綜複雜的兩岸情勢,韓國瑜重申「堅持九二共識」等立場,台灣必須與大陸和平共處,用智慧避免可能的衝突,這才是台灣人民要的。另一方面,要正視崛起的大陸,避免不必要的衝突,「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」。

韓國瑜在美演講吸引教授、學生約50人參加。(高雄市政府)

「接地氣的政治時代來臨了!」韓國瑜說,人心思變,要求復興經濟、穩定的生活,政治人物不能再像過去那樣隨便講兩句、糊弄過去,就想得到政權。身為高雄市長,為高雄拚經濟,讓人民過好日子,是最重要的施政願景,必須做到「台灣安全、人民有錢」。

演講結語,韓國瑜更引用了聖經的話「Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal」,意為忘記背後、努力向前,向著標竿直跑。韓也說,「腳不著地就無法行走,起而行就是接地氣的力量。」

值得注意的是,韓國瑜在過去曾表示,台灣的生死存亡只有20個字,「國防靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己」,在這次的座談問答中,他再度發表這20字口號,並稱台灣未來還是得靠這20個字,一語讓在場教授印象深刻。

韓國瑜說對於錯綜複雜的兩岸情勢,認為台灣必須與大陸和平共處,用智慧避免可能的衝突,這才是台灣人民要的。(高雄市政府)

韓國瑜訪美演講 王丹質疑吹牛

此外,韓國瑜今次訪美也有段小插曲,即遭大陸民運人士、哈佛校友王丹質疑韓「自行放話,根本就是唬爛(吹牛)」,將閉門座談說成「演講」。韓國瑜則指摘王丹成為民進黨打手,「而且角度、觀點愈來愈來越沒有出息」,麻煩他「多監督金正恩,少扯台灣的事」。

(綜合報道)