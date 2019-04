蔡英文演說稱「恪遵」《台灣關係法》　國民黨智庫批失格且不適當

在美國《台灣關係法》立法40周年之際,台灣總統蔡英文以視訊方式,在當地時間2019年4月9日晚,從台北向美國華府三智庫發表演講。

國民黨智庫國家政策研究基金會國安組召集人林郁方於4月10日指出,蔡英文在會議中,稱要「恪遵」《台灣關係法》,該用詞仿佛自以為是美國總統,既失格也不適當。

據了解,蔡英文在該場演說中全部使用英文,當時英文全文為「Our intention is to uphold the spirit of the Taiwan Relations Act(我們的目的是要堅持《台灣關係法》的精神)」,英文詞中使用「Uphold(堅持)」,並未如同演說後為報道方便所向台灣媒體發出的中文譯稿,使用「恪遵」一詞。

當日與會專家還警告稱,美國國家利益絕不會與台灣利益完全吻合。