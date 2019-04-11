蔡英文演說稱「恪遵」《台灣關係法》　國民黨智庫批失格且不適當

在美國《台灣關係法》立法40周年之際，台灣總統蔡英文以視訊方式，在當地時間2019年4月9日晚，從台北向美國華府三智庫發表演講。 國民黨智庫國家政策研究基金會國安組召集人林郁方於4月10日指出，蔡英文在會議中，稱要「恪遵」《台灣關係法》，該用詞仿佛自以為是美國總統，既失格也不適當。 據了解，蔡英文在該場演說中全部使用英文，當時英文全文為「Our intention is to uphold the spirit of the Taiwan Relations Act（我們的目的是要堅持《台灣關係法》的精神）」，英文詞中使用「Uphold（堅持）」，並未如同演說後為報道方便所向台灣媒體發出的中文譯稿，使用「恪遵」一詞。 當日與會專家還警告稱，美國國家利益絕不會與台灣利益完全吻合。

國家政策研究基金會國安組召集人林郁方認為，蔡英文「恪遵」《台灣關係法》的用詞並不適當。（多維新聞）

4月10日是美國《台灣關係法》立法40週年，台灣總統蔡英文為此還與華府三大智庫聯合視訊發表演說。對此，國民黨智庫國家政策研究基金會也於4月10日召開記者會提醒民進黨政府，別忘了當年美國總統卡特（Jimmy Carter）宣布與台灣斷交的冷酷無情，並警告蔡英文政府，美國國家利益絕不會與台灣利益完全吻合。

會中，台灣駐美前代表沈呂巡表示，「上次《台灣關係法》大紀念是35周年，誰在華府主持紀念？對不起，在下。那天我們在國會，美國總統詹森（Lyndon B. Johnson）原來的辦公室，舉辦一個盛大的紀念會，那天來了56個參眾議員。」

沈呂巡話鋒一轉，「今年40年，華府也盛大舉行，在那裡呢？在雙橡園，到了幾個議員呢？對不起我查的很勤，3個眾議員，還有一個我們老朋友100歲的，有沒有參議員到？沒有參議員到，大概也需要有些捧場，搞了10個議員的視頻來講話，其中2個參議員、8個眾議員。」由此可知，蔡英文政府持續大肆宣傳美國挺台灣，但從過去活動規模相比，台灣社會的眼睛應該是雪亮的。

台灣政治大學國際事務學院副院長黃奎博指出，蔡英文與美國三大智庫視訊，以《台灣關係法》40周年為題出發，卻看不到台灣如何促進台美中三方合作協商與和平互惠可能。蔡英文自我感覺良好、只說部分實話、對美統戰、輸誠。

前國民黨立委林郁芳則直接批評蔡英文，他認為蔡英文在視訊中，不斷強調台灣已經連續兩年增加國防預算，將用在加強國防策略、技術與軍力，這些作為並不是要引發衝突，而是要「恪遵」《與台灣關係法》的精神，確保台海永久和平。

林郁方表示，一方面蔡英文武器採購速度不及馬英九政府，另方面蔡英文的「恪遵」用詞並不妥帖。《台灣關係法》是美國國內法，其所限制的是美國作為，要「恪遵」的是美國總統，而不是台灣總統，「妳（蔡英文）何時變成美國總統？要中華民國總統『恪遵』很奇怪！」這是失格的講話也不妥當。

林郁方還表示，用「慶祝」《與台灣關係法》40周年心裡是很沉重的，因為台灣當時是被美國拋棄，「希望不要有第二次」。不過，他也表示，十分感謝美國國會在當時最困難的時候友情發揮作用，制定了《與台灣關係法》，也很感謝美國學術界一路以來的支持，「但對美國卡特政府不可能感謝。」

（綜合報道）