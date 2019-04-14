【韓國瑜訪美】晤洛杉磯副市長：冀美商視高雄為亞洲布局重心

高雄市長韓國瑜在美國時間13日（上周六）拜訪洛杉磯副市長Nina Hachigian，雙方談及城市治理及兩岸問題等，韓國瑜指兩人有「共鳴性的交流」。 韓國瑜又稱，希望美國商人能把高雄當作亞洲布局的重心及樞紐，把高雄視為往亞洲發展最重要的投資城市。

韓國瑜一行人參訪以分析大數據著稱的Taboola公司。該公司副總裁俞寧寧做簡報，分析大數據產業現況與發展遠景。（《聯合報》）

韓國瑜一行人13日上午參訪以分析大數據著稱的Taboola公司。該公司副總裁俞寧寧做簡報，談及大數據應用與發展遠景，韓國瑜稱讚俞寧寧是有想法、有遠見的創業家，又邀請她到高雄設立分部。韓國瑜又指該公司重視員工的身心平衡，工程師可隨時吃東西、睡覺、玩樂，公司裏更有把玩具槍，員工想放鬆時能把玩紓壓。

韓國瑜一行人其後轉往洛杉磯市政府到副市長室與Nina Hachigian會面，雙方交流城市治理經驗，韓國瑜指高雄當前最大問題是空氣污染。韓國瑜又提到，洛杉磯也是港都城市，也有機場、海港，而與高雄不同處在於機場、海港都歸洛杉磯政府管，洛杉磯是港市合一，高雄還沒做到港市合一，「顯然洛杉磯政府權力、影響力是非常大的」。

韓國瑜拜會洛杉磯副市長Nina Hachigian（右一）。（《聯合報》）

韓國瑜拜會洛杉磯副市長Nina Hachigian後，一行人步出市政府。（《聯合報》）

韓：在兩岸議題上有共鳴性的交流

韓國瑜與Nina Hachigian又談及兩岸議題，韓國瑜稱Nina Hachigian在奧巴馬時代當過東盟大使，對整個東南亞、東北亞情勢相當熟悉，對國際事務有經驗，當他分享觀察與看法時，兩人產生共鳴性的交流。

韓國瑜又說，期待洛杉磯與高雄能持續熱情的交流，如果美國商人想在亞洲布局，希望他們能把高雄當作亞洲布局的重心及樞紐，把高雄視為往亞洲發展最重要的投資城市。

（《聯合報》）