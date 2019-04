【韓國瑜訪美】抵達首站波士頓　哈佛演說講解「勝選之道」

台灣高雄市長韓國瑜展開訪美行程,當地時間周三(10日)上午7時20分抵達首站波士頓羅根機場,他的首個行程就是參訪哈佛大學,並進行閉門演說。

韓國瑜在機場受訪表示,他哈佛演講的主題是「接地氣的力量~他們坐而言,我起而行」(The Power of Down to Earth — They Talk the Talk, I Walk the Walk),而內容主要是談論他去年市長選舉如何在「不可能贏的地方」獲勝。