【韓國瑜訪美】抵達首站波士頓　哈佛演說講解「勝選之道」

台灣高雄市長韓國瑜展開訪美行程，當地時間周三（10日）上午7時20分抵達首站波士頓羅根機場，他的首個行程就是參訪哈佛大學，並進行閉門演說。 韓國瑜在機場受訪表示，他哈佛演講的主題是「接地氣的力量～他們坐而言，我起而行」（The Power of Down to Earth — They Talk the Talk, I Walk the Walk），而內容主要是談論他去年市長選舉如何在「不可能贏的地方」獲勝。

韓國瑜抵達波士頓接受傳媒訪問。（世界日報）

韓國瑜說，他演講主要是談人民的變化，選民要看到政治人物為他們做了甚麼，而不是再像過去隨便講兩句糊弄就想得到政權，「接地氣的政治時代來臨了」。

稱台灣最大黨是「討厭民進黨」

他透露演講稿將提及他去年11月贏得高雄市長選舉，有人說他靠一己之力改變台灣政治生態，並稱為「韓流」，但他不相信「韓流」，因為他當選不是因為個人，而是人民的意志。

韓國瑜在演講稿中表示，台灣人民、特別是高雄人民，已受夠腐敗的政府、意識形態的操弄，甚至有人說，如今台灣最大黨是「討厭民進黨」。人們對政治人物感到厭倦，這些政客只說不做。但他認為「做而言不如起而行，才贏得台灣選民的支持」。

演講將提「九二共識」

韓國瑜也將在演講中提及兩岸關係，並將重申支持「九二共識」、「兩岸和平發展」、「政治0分，經濟100分」，以及為高雄拚經濟的目標。他的演講稿未涉及敏感政治話題，但在開放問答時，不排除會有敏感問答，韓將即興發揮。

韓國瑜說，此行旅途長，睡眠比較充足。對於哈佛的演講自己不斷練習，希望有個像樣的表現，代表高雄市，不能給高雄丟臉。他也說，自己做好了準備，但態度誠懇比甚麼都重要。

（聯合報／世界日報）