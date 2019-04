【韓國瑜訪美】哈佛全英文演講：土包子、賣菜郎如何翻譯？　

當地時間11日下午,台灣高雄市長韓國瑜在哈佛大學發表英文演說,引起關注。其講稿主題是「The Power of Down to Earth —They Talk the Talk, I Walk the Walk」,即為「接地氣的力量~他們坐而言,我起而行」。

在長達9頁的演講稿中,部分「韓式金句」翻譯如下:

賣菜郎 — produce vendor

接地氣 — down to earth

土包子 — country bumpkin

韓流 — Han wave

貨出得去、人進得來、高雄發大財! — Export goods out. Welcome people in. Let Kaohsiung prosper!

經濟100分、政治0分 — 100% for better economy and 0 % for political calculations

一瓶礦泉水和一碗滷肉飯 — one bottle of water and one bowl of pork rice

台灣安全、人民有錢 — Taiwan is safe, and people are rich.