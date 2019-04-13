【韓國瑜訪美】哈佛全英文演講：土包子、賣菜郎如何翻譯？　

當地時間11日下午，台灣高雄市長韓國瑜在哈佛大學發表英文演說，引起關注。其講稿主題是「The Power of Down to Earth —They Talk the Talk, I Walk the Walk」，即為「接地氣的力量～他們坐而言，我起而行」。 近日其英文講稿對外公布，不少人發現一些耳熟能詳的「韓式金句」，包括「土包子」、「賣菜郎」，還有最經典的「貨出得去、人進得來，高雄發大財」，韓國瑜都翻譯成英文版。其中「接地氣」一詞，韓國瑜在演說中更提及7次之多。

韓國瑜11日在哈佛大學教授俱樂部的首場全英文演講備受矚目。（高雄市政府）

在長達9頁的演講稿中，部分「韓式金句」翻譯如下：

賣菜郎 — produce vendor 接地氣 — down to earth 土包子 — country bumpkin 韓流 — Han wave 貨出得去、人進得來、高雄發大財！ — Export goods out. Welcome people in. Let Kaohsiung prosper! 經濟100分、政治0分 — 100% for better economy and 0 % for political calculations 一瓶礦泉水和一碗滷肉飯 — one bottle of water and one bowl of pork rice 台灣安全、人民有錢 — Taiwan is safe, and people are rich.

韓國瑜在美演講吸引教授、學生約50人參加。（高雄市政府）

作為東吳大學英文系的畢業生，英文演講當然難不倒韓國瑜。但據台媒報道，韓國瑜9日深夜在赴美的飛機上，曾拿出在哈佛大學交流的全英文講稿一次又一次不斷複習，還稱「這樣才能有一個比較好的表現，不會失去面子。」

而韓國瑜結束哈佛大學演講行程，前往訪美第二站洛杉磯時，也再度被記者拍到在飛機上專注練習史丹佛大學的演講稿，神情相當專注。

據悉，韓國瑜的兩個女兒都在加拿大留學。其中大女兒韓冰曾在出席活動時提到，韓國瑜出訪美國之前，她曾陪父親練習念講稿，但自己沒有幫忙擬講稿。韓冰說，韓國瑜念完後自認非常滿意，說可以去哈佛了，還會自豪狂問她「有沒有牛津腔？」她則「潑冷水」回應說「沒有！」

實際上，韓國瑜在競選高雄市長期間就不斷強調「雙語能力」，甚至在去年宣誓就職期間也專門用英文致辭，並透露其英文講稿是和女兒韓冰一起討論的，直言「女兒英文比我好。」

此前他還表示，要打造高雄國際化，力推雙語，做法包括教育，高雄從小學一年級就採雙語教育，也鼓勵學校能用國外教材，高雄市府員工以及公職人員要加強英語，甚至高雄的標示都要雙語化。

（綜合報道）