【台灣大選】曾獲賴清德支持連任　蔡英文：誠信是參選基本條件

台灣總統蔡英文今天（14日）表示，前行政院長賴清德希望得到支持，要先證明他是可以被支持與信賴；政治人物要領導國家，誠信是最基本的條件。 賴清德下午對此回應，指自己看到民進黨在九合一選舉遭逢重大挫敗，以及中共總書記習近平的統一策略，才決定出來參選，並強調他過去表態對蔡英文連任支持，都是發生在去年九合一選舉之前。

蔡英文14日表 示，賴清德要證明他是可以被支持與信賴，政治人物的誠信和承諾很重要。（中央社）

賴清德登記民進黨總統初選，與尋求連任的蔡英文形成競爭態勢，不少蔡英文支持者都指責賴清德違背過去對蔡英文連任所表達的支持。蔡英文上午出席活動時受訪表示，她必須提醒賴清德，作為政治人物要領導國家、要承擔責任，「誠信是最基本的條件」。

對於賴清德13日接受傳媒訪問時，要求支持蔡英文的網絡水軍停止對他攻擊，蔡英文就表示「攻擊我的人多於批評賴清德的人，也希望賴清德呼籲他們有所節制。」

賴清德出席簽售會表示，自己因民進黨遭遇重大挫敗才決心參選。（中央社）

賴清德：因黨遇重大挫敗才決心參選

賴清德下午到台中中友百貨誠品書店參加新書《用行動帶來希望》簽售會，針對蔡英文認為「誠信是最基本的條件」回應指，在他台南市長、行政院長任內，本就應該公開表達對同黨現任總統的支持，但這些都發生在去年11月24日九合一選舉之前。

他提到，九合一選舉民進黨遭逢重大挫敗，執政縣市從13席降為6席，得票率只剩39.2%，在這種狀況下，他擔心中共總書記習近平的「一國兩制」統一策略已經啟動，又看到國民黨競相提出和平協議，「我們不要擔任第二個香港，也不要成為第二個西藏，才決定出來參選」。

賴清德說，如果蔡英文贏得初選，自己一定全力支持她；但他也期待，為了選後的團結，蔡英文亦能夠作出類似的表態。對於網絡水軍一事，他就指已多次公開請支持者不必做黨內攻擊，也希望蔡英文也能夠呼籲她的支持者做同樣的事情。

（中央社）