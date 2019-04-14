【多圖】台灣警察32年來首度換新裝　網民激讚：女警美，男警帥

台灣警察制服時隔32年終於改版，全台警員將在周四（18日）全面換新裝。台灣內政部警政署及下轄機關一連多日發布警員身着新制服的照片，引發網民熱議，不少網民稱身着新裝的「女警美，男警帥」。 警政署Facebook「NPA署長室」今天（14日）發布「兩個世代警察制服在玉山相遇」帖文，有2名警員分別穿上新、舊警察制服站在玉山主峰拍照，象徵30多年的傳承意義。

台灣警察32年來首度換新裝，引發網民熱議。（Fb「NPA 署長室」）

+ 5 + 4 + 3

從1987年沿用至今的台灣警察制服，超過30年未換裝，警政署自2016年4月下旬著手研修制服改革，並在2018年2月透過警民共同票選後，決定採用「藏青色專業戰術型」為新制服款式，預定今年4月18日起全面換新裝。

警政署及各下轄單位近期陸續發布多張警員身穿新裝的照片，今天更在Facebook帖文中，以「2個世代的警察制服在玉山相遇」為主題發布照片，2名身穿新舊制服的警員站在海拔3952米的玉山主峰拍照，2人握手並敬禮。

內文提及，2名警員舉動象徵警察制服30年的傳承具有特殊意義與價值，警察制服除讓警員執法時有堅定信念、面對眼前危險也在所不辭外，警員奮不顧身值勤不是因為比別人勇敢，而是制服帶來的使命感與無懼。

不少網民對新制服抱有好感，稱「女警美，男警帥」「警察穿得舒服，才是民眾的幸福」「一身帥氣的勁裝」。不過亦有警員提出「除了外套，衣服質感不是很好」「新制服上衣和褲子有色差」，希望再作出改進。

警政署上年推出新制服宣傳影片▼▼