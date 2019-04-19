【2020台灣大選】談民進黨初選　蔡英文：民調我不會輸但黨會分裂

民進黨總統初選競爭激烈，蔡英文今天（19日）到宜蘭參加座談會，回應有人主張民進黨總統初選使用民意調查時說，強調民進黨只有團結一個選擇，「用民調我一定不會輸，但一定會有競爭跟攻擊，黨會分裂，若沒有團結民進黨，就沒有民主的台灣！」

蔡英文在宜蘭座談時指出，民進黨只有一個選擇，不是誰厲害的問題，只有團結。（網絡圖片）

蔡英文今早抵達南方澳南天宮、進安宮，分別參拜廟內供奉的金媽祖、寶石珊瑚媽祖，會後在進安宮與基層支持者座談。

談到黨內初選競爭激烈，蔡英文回應台下支持者，指民進黨只有一個選擇，1加1絕對大於2；「很多人主張用民主機制的民調，民調我一定不會輸，但黨會分裂，有競爭就有攻擊，黨要怎麼團結？」

蔡英文直言，很多人羨慕香港經濟不錯，但經濟不是一切，為何這麼多港人來到台灣，就是沒有民主自由，許多人灌輸台灣人經濟要好，但更為重要的是民主自由，「沒有主權，哪裡有自由」。

蔡英文強調，沒有團結民進黨，台灣守不住，她要直接告訴所有人，「不團結就沒勝選希望，就沒有民主台灣。」

會後蔡英文接受媒體訪問時表示，黨內團結力量大；至於是否支持黨內初選民調，她說，黨內初選有很多程序，希望用凝聚最大力量團結的辦法去想，想出一個可以凝聚的方法。

（自由時報）