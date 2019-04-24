柯文哲計劃5月訪日6月訪大陸　否認為選總統鋪路

台北市長柯文哲計劃於5月下旬到訪日本，連同早前出訪以色列、美國，以及6月將會到上海出席台北上海雙城論壇，上半年內四次出訪。 媒體關注他出訪頻密與為2020總統選舉鋪路有關，亦有人指他無心政，柯文哲的幕僚就解釋，出訪與市政有關聯。

柯文哲3月到訪美國紐約，與市議會議員會面。(資料圖片)

有報道指，柯文哲可能在5月到日本訪問，他今天（24日）出席公安督導會報前被媒體問到此事，他坦言的確是有個台日觀光論壇，在日本富山縣。據了解，柯文哲此次是應駐日代表謝長廷之邀，出席5月23、24日出席在日本富山市舉行的台日觀光高峰論壇，但實際的出訪行程、天數等還要再確認。

針對外界認為此舉是在替2020布局、鋪路，柯文哲否認，又指自己每年都有兩至三次外訪，但記者指出他今年已經出訪超過2次，柯文哲就應指自己是受邀請出訪。

幕僚稱出訪與市政有關

柯文哲多次出訪引起外界質疑「無心市政」，柯營幕僚說，若要出訪一定會與市政有關聯性，例如年初的以色列就是出席全球首都論壇，3月的美國行則是台北與亞特蘭大市締結姐妹市40周年，預計在6月底的雙城論壇也是市政交流，因此若要啟程赴日，出席觀光論壇，亦有助推銷台北市，拓展日本觀光客源。

（綜合報道）