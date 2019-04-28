【2020台灣大選】郭台銘深夜發文：太太用理解的方式支持參選

撰文：姜庚宇
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在台灣，宣布參加國民黨總統提名初選的鴻海董事長郭台銘上周四（25日）受訪時曾透露，妻子曾馨瑩不諒解自己參選而離家出走。他當時對此表示「後宮不要干政」，引發爭議。
不過，郭台銘上周六（27日）深夜在Facebook發文，強調妻子已選擇「用理解的方式」支持自己，還稱他為女兒10歲生日許下的心願就是「願兩岸和平，國家富強，人民康樂，所有的孩子都能無憂無慮，平安長大，出人頭地」，感謝家人的支持。
郭台銘夫人曾馨瑩上周五（26日）下午從大阪返台。（聯合新聞網）
68歲的郭台銘表示，他回顧周末做的3件事，首先是爬山贏了比自己小35歲的年輕人，還說雖然他每天工作14個小時，仍是「一尾活龍」，值得拿來炫耀一下。其次是他帶母親出門散步時聊到媽祖，「雖然很多人勸我別再提媽祖被人酸，我倒是無所謂，因為我在媽祖廟出生的」。
最後，他稱已獲得妻子曾馨瑩支持參選，「她選擇用理解的方式支持了我」。當天全家人慶祝女兒的10歲生日，他許下的心願就是「願兩岸和平，國家富強，人民康樂，所有的孩子都能無憂無慮，平安長大，出人頭地。」他還附上2張與妻女共同慶祝生日的照片。據此前報道，曾馨瑩上周五（26日）從大阪返台，表示只是想要一個人靜一靜而已。
曾馨瑩現年44歲，是郭台銘的第二任妻子，兩人育有2女1子。在結識郭台銘前，曾馨瑩是台灣著名模特兒林志玲的舞蹈教練。2007年，郭台銘邀請林志玲為鴻海集團主持尾禡，繼而與曾馨瑩譜出戀曲，2008年7月26日結婚。
（綜合報道）