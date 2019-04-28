【2020台灣大選】郭台銘深夜發文：太太用理解的方式支持參選

在台灣，宣布參加國民黨總統提名初選的鴻海董事長郭台銘上周四（25日）受訪時曾透露，妻子曾馨瑩不諒解自己參選而離家出走。他當時對此表示「後宮不要干政」，引發爭議。

不過，郭台銘上周六（27日）深夜在Facebook發文，強調妻子已選擇「用理解的方式」支持自己，還稱他為女兒10歲生日許下的心願就是「願兩岸和平，國家富強，人民康樂，所有的孩子都能無憂無慮，平安長大，出人頭地」，感謝家人的支持。