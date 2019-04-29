【2020台灣大選】王金平宣布赴陸祭祖　將與國台辦主任劉結一會面

參與國民黨總統初選的台灣前立法院長王金平，宣布將於下周一（5月6日）赴陸訪問，到祖籍地福建漳州祭祖。 王金平表示，此行將與大陸國台辦主任劉結一在廈門會面，原則上不談政治問題，但客隨主便，會尊重對方安排。

王金平宣布赴陸祭祖，將與國台辦主任劉結一會面。（資料圖片／中央社）

王金平今天（29日）上午10點半在立法院辦公室召開記者會表示，依據台閩傳統習俗，面對人生重大事項時，都應返鄉祭祖，敬稟祖先，祈求祖先庇佑，如今要參選總統，應稟報列祖列宗，故將前往福建漳州祭祖。

王金平說，中華兒女本是同根生，「我們擁有共同血脈，是歷史事實，並不會因為族群、省級、黨派或顏色而有所改變。」他並強調，期待個人跨海回鄉祭祖的一小步，可以為兩岸和平邁出一大步。

此行王金平將與大陸國台辦主任劉結一會面，並參觀當地台商新創基地。被問及會否提出新的兩岸論述或和平協議，王金平表示，此行原則上不談政治問題，但客隨主便，會尊重對方安排。至於會否在陸提及中華民國，他指若有適當場合，當然會談到。

據悉，王金平曾於1992年帶妻子到大陸求醫，而今次是他闊別27年再度赴陸。王金平昔日在立法院長任內，經常面對大陸人士邀請訪陸，當時他曾宣布4項訪陸原則，即「國家需要、人民同意、立法院有所決議和對等尊嚴」，他當時宣稱，只有4項條件都滿足，才會去大陸訪問。但王金平今年3月接受傳媒訪問時，表示自己已非立法院長，不必再遵守這4項原則。

（綜合報道）