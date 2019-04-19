【2020台灣大選】王金平擬晤郭台銘　冀國民黨初選方法盡快出台

鴻海董事長郭台銘日前宣布投入國民黨總統初選，據中央社報道，台灣前立法院長王金平周五（19日）表示，他打算與郭見面談參與初選情況，並希望黨中央趕快公布初選辦法，讓參選人有所依循。 國民黨目前有四人表態參與黨內總統初選，除了王金平和郭台銘以外，還有前新北市長朱立倫和前台北縣長周錫瑋。此外國民黨主席吳敦義今天表示，要徵召韓國瑜參加初選。

王金平19日到高雄甲仙紫霞山五路財神廟祝壽，與現場民眾握手交流。（聯合新聞網）

王金平談初選：兄弟登山，各自努力

報道稱，王金平當天上午到高雄甲仙紫霞山五路財神廟祝壽，對於有傳媒提問稱傳言指鴻海董事長郭台銘是中共欽點選總統的人，王金平回應說，相信郭台銘懷抱的理想跟他一樣，是替國家、社會與年輕人著想，否則郭是成功的企業家，大可以悠遊自在，不需投入辛苦選舉。

王金平表示，近日打算跟宣布參選的郭台銘見面，兩人應會在（廟宇）拜拜時不期而遇，見面時會談「參與初選情況」。他又說，初選競爭激烈，每一位都是競爭者，會以「兄弟登山，各自努力」的角度來看待郭台銘參選。

王金平又希望，國民黨的黨內總統初選辦法趕快出爐，好讓參選人有所依循，讓各種初選不同聲音引發的爭議早日落幕。

外界認為認為國民黨的「郭韓配」遠勝其他組合。左圖為郭台銘。右圖為韓國瑜。（資料圖片）

王金平談「非韓不選」：選民自有智慧

面對「郭（郭台銘）、韓（韓國瑜）配」民調高，王金平說，民調只是參考，認為目前總統黨內初選呈現膠著，有決心參選到底，且有信心出線並贏得2020年總統大選。

至於韓國瑜的參選總統動向，以及韓粉「非韓不選」呼聲，王金平表示，人各有志，都有參選的權利，「如果韓國瑜要出來選，我尊重也祝福」；選民自有智慧及看法，韓粉的意見他也尊重。

（中央社、聯合新聞網）